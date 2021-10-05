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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:24

Люди, підкажіть, хто в курсі. Чув, що на картки цього банку можна отримувати перекази SEPA, як в Моно. Зробив жовту картку, але реквізитів SEPA не бачу. Є, начебто, SWIFT, аде то не дуже цікаво.
Я щось пропустив, або було та вже нема, чи не було взагалі?
M-Audio
 
Повідомлень: 2789
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:34

  M-Audio написав:Люди, підкажіть, хто в курсі. Чув, що на картки цього банку можна отримувати перекази SEPA, як в Моно. Зробив жовту картку, але реквізитів SEPA не бачу. Є, начебто, SWIFT, аде то не дуже цікаво.
Я щось пропустив, або було та вже нема, чи не було взагалі?

Якщо натиснути "Поповнити картку", в меню буде "Перекази SEPA", а далі реквізити.
Monk23
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Повідомлень: 261
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:10

  pavyak написав:Сьогодні сталося диво А-банк підвищив мені кредитний ліміт. Правда вчора я вивів карту в плюс. Але в 5 разів підняв, скільки просив. До того вперто відмовляв.

Мне налили вообще без запроса с моей стороны, а сейчас ещё и предложили долить почти вдвое. Я пока не ведусь - просто не знаю куда этот кл применить, а просто доливать не хочу, потому что в убки увеличится кр.нагрузка и снизится кр. рейтинг и по более вкусным кредиткам других банков уже не поднимут, поэтому пока воздерживаюсь :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:35

Так шо, може мені частково загаситися?
Бо весь час вибрані ті 5К ліміту і не хочуть доливати :(
Amethyst
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Повідомлень: 4314
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