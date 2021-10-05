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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:24
Люди, підкажіть, хто в курсі. Чув, що на картки цього банку можна отримувати перекази SEPA, як в Моно. Зробив жовту картку, але реквізитів SEPA не бачу. Є, начебто, SWIFT, аде то не дуже цікаво.
Я щось пропустив, або було та вже нема, чи не було взагалі?
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M-Audio
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:34
M-Audio написав:
Люди, підкажіть, хто в курсі. Чув, що на картки цього банку можна отримувати перекази SEPA, як в Моно. Зробив жовту картку, але реквізитів SEPA не бачу. Є, начебто, SWIFT, аде то не дуже цікаво.
Я щось пропустив, або було та вже нема, чи не було взагалі?
Якщо натиснути "Поповнити картку", в меню буде "Перекази SEPA", а далі реквізити.
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Monk23
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:10
pavyak написав:
Сьогодні сталося диво А-банк підвищив мені кредитний ліміт. Правда вчора я вивів карту в плюс. Але в 5 разів підняв, скільки просив. До того вперто відмовляв.
Мне налили вообще без запроса с моей стороны, а сейчас ещё и предложили долить почти вдвое. Я пока не ведусь - просто не знаю куда этот кл применить, а просто доливать не хочу, потому что в убки увеличится кр.нагрузка и снизится кр. рейтинг и по более вкусным кредиткам других банков уже не поднимут, поэтому пока воздерживаюсь
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:35
Так шо, може мені частково загаситися?
Бо весь час вибрані ті 5К ліміту і не хочуть доливати
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