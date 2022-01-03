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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:24

Люди, підкажіть, хто в курсі. Чув, що на картки цього банку можна отримувати перекази SEPA, як в Моно. Зробив жовту картку, але реквізитів SEPA не бачу. Є, начебто, SWIFT, аде то не дуже цікаво.
Я щось пропустив, або було та вже нема, чи не було взагалі?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:34

  M-Audio написав:Люди, підкажіть, хто в курсі. Чув, що на картки цього банку можна отримувати перекази SEPA, як в Моно. Зробив жовту картку, але реквізитів SEPA не бачу. Є, начебто, SWIFT, аде то не дуже цікаво.
Я щось пропустив, або було та вже нема, чи не було взагалі?

Якщо натиснути "Поповнити картку", в меню буде "Перекази SEPA", а далі реквізити.
Monk23
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Повідомлень: 261
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:10

  pavyak написав:Сьогодні сталося диво А-банк підвищив мені кредитний ліміт. Правда вчора я вивів карту в плюс. Але в 5 разів підняв, скільки просив. До того вперто відмовляв.

Мне налили вообще без запроса с моей стороны, а сейчас ещё и предложили долить почти вдвое. Я пока не ведусь - просто не знаю куда этот кл применить, а просто доливать не хочу, потому что в убки увеличится кр.нагрузка и снизится кр. рейтинг и по более вкусным кредиткам других банков уже не поднимут, поэтому пока воздерживаюсь :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:35

Так шо, може мені частково загаситися?
Бо весь час вибрані ті 5К ліміту і не хочуть доливати :(
Amethyst
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9
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:59

Amethyst если вы ко мне обращаетесь, то отвечу так - если вам нужен кл в Ашке, то я бы поступила так - загасила эти 5к(согласитесь - это небольшие деньги нынче) и положила карту на полку и пользовалась картами др. банков, через месяц-другой думаю вам дольют, но конечно утверждать не буду, всякое бывает. И если вы часто посещаете АТБ, то думаю за пару месяцев пока будете ждать долива лимита, вы не похудеете сильно, а когда дольют - то уже потом наверстаете :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:20

Боже, яке кончене (с)

Більше 2 годин розбиралися з корешом як йому поповнити СЕПом це Шапіто!!
Спочатку я глянув, що рек-ти є у Акцента, ну і по простому сказав, що по ним і поповнювати. За 10хв кореш відзвітував, що відправив. Через годину питає чому грошей немає, і сам переказ у банку (теж галімий Німчура зі своім ІБ із позаминулого віку) не з'явився у виписці. Ну повторили переказ, а чоо. А немає.
Мучаємо саппорт Німчури. Такий лагідний хлопчина таки змусив при ньому типуонлайн ввести всі-всі реквізити і... на Призначенні платежу пригальмував кореша:
Д̶л̶я̶ ̶п̶о̶п̶о̶в̶н̶е̶н̶н̶я̶ ̶к̶а̶р̶т̶к̶и̶ ̶5̶1̶6̶9̶1̶5̶х̶х̶х̶х̶х̶х̶,̶К̶О̶Р̶Е̶Ш̶ ̶І̶Г̶О̶Р̶ ̶С̶Т̶А̶Н̶І̶С̶Л̶А̶В̶О̶В̶И̶Ч̶,̶ ̶1̶2̶3̶4̶5̶6̶7̶8̶9̶0..
Не треба таку галіматтю вводити, краще шось на кшталт: Поповнення власними коштами :P
Все улетіло і долетіло за 5 хв -- це бімба.
Шапіто -- форева.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:15

Amethyst
А може, то проблема Німчури? Я не раз переказував з таким призначенням (просто тому, що його можна скопіювати з додатку А-Банку) і жодних проблем не було. Щоправда, суми не перевищували одиниць тисяч.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:38

  ingtrans написав:А може, то проблема Німчури? Я не раз переказував з таким призначенням (просто тому, що його можна скопіювати з додатку А-Банку) і жодних проблем не було. Щоправда, суми не перевищували одиниць тисяч.
теж переказував з таким ,
теж без проблем
flysoulfly
 
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