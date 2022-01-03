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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:24
Люди, підкажіть, хто в курсі. Чув, що на картки цього банку можна отримувати перекази SEPA, як в Моно. Зробив жовту картку, але реквізитів SEPA не бачу. Є, начебто, SWIFT, аде то не дуже цікаво.
Я щось пропустив, або було та вже нема, чи не було взагалі?
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M-Audio
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:34
M-Audio написав:
Люди, підкажіть, хто в курсі. Чув, що на картки цього банку можна отримувати перекази SEPA, як в Моно. Зробив жовту картку, але реквізитів SEPA не бачу. Є, начебто, SWIFT, аде то не дуже цікаво.
Я щось пропустив, або було та вже нема, чи не було взагалі?
Якщо натиснути "Поповнити картку", в меню буде "Перекази SEPA", а далі реквізити.
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Monk23
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:10
pavyak написав:
Сьогодні сталося диво А-банк підвищив мені кредитний ліміт. Правда вчора я вивів карту в плюс. Але в 5 разів підняв, скільки просив. До того вперто відмовляв.
Мне налили вообще без запроса с моей стороны, а сейчас ещё и предложили долить почти вдвое. Я пока не ведусь - просто не знаю куда этот кл применить, а просто доливать не хочу, потому что в убки увеличится кр.нагрузка и снизится кр. рейтинг и по более вкусным кредиткам других банков уже не поднимут, поэтому пока воздерживаюсь
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Кассандра
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:35
Так шо, може мені частково загаситися?
Бо весь час вибрані ті 5К ліміту і не хочуть доливати
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:59
Amethyst
если вы ко мне обращаетесь, то отвечу так - если вам нужен кл в Ашке, то я бы поступила так - загасила эти 5к(согласитесь - это небольшие деньги нынче) и положила карту на полку и пользовалась картами др. банков, через месяц-другой думаю вам дольют, но конечно утверждать не буду, всякое бывает. И если вы часто посещаете АТБ, то думаю за пару месяцев пока будете ждать долива лимита, вы не похудеете сильно, а когда дольют - то уже потом наверстаете
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Кассандра
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:20
Більше 2 годин розбиралися з корешом як йому поповнити СЕПом це Шапіто!!
Спочатку я глянув, що рек-ти є у Акцента, ну і по простому сказав, що по ним і поповнювати. За 10хв кореш відзвітував, що відправив. Через годину питає чому грошей немає, і сам переказ у банку (теж галімий Німчура зі своім ІБ із позаминулого віку) не з'явився у виписці. Ну повторили переказ, а чоо. А немає.
Мучаємо саппорт Німчури. Такий лагідний хлопчина таки змусив при ньому типуонлайн ввести всі-всі реквізити і... на Призначенні платежу пригальмував кореша:Д̶л̶я̶ ̶п̶о̶п̶о̶в̶н̶е̶н̶н̶я̶ ̶к̶а̶р̶т̶к̶и̶ ̶5̶1̶6̶9̶1̶5̶х̶х̶х̶х̶х̶х̶,̶К̶О̶Р̶Е̶Ш̶ ̶І̶Г̶О̶Р̶ ̶С̶Т̶А̶Н̶І̶С̶Л̶А̶В̶О̶В̶И̶Ч̶,̶ ̶1̶2̶3̶4̶5̶6̶7̶8̶9̶0
..
Не треба таку галіматтю вводити, краще шось на кшталт: Поповнення власними коштами
Все улетіло і долетіло за 5 хв -- це бімба.
Шапіто -- форева.
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:15
Amethyst
А може, то проблема Німчури? Я не раз переказував з таким призначенням (просто тому, що його можна скопіювати з додатку А-Банку) і жодних проблем не було. Щоправда, суми не перевищували одиниць тисяч.
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ingtrans
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:38
ingtrans написав:
А може, то проблема Німчури? Я не раз переказував з таким призначенням (просто тому, що його можна скопіювати з додатку А-Банку) і жодних проблем не було. Щоправда, суми не перевищували одиниць тисяч.
теж переказував з таким ,
теж без проблем
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:51
ingtrans написав:Amethyst
А може, то проблема Німчури? Я не раз переказував з таким призначенням (просто тому, що його можна скопіювати з додатку А-Банку) і жодних проблем не було. Щоправда, суми не перевищували одиниць тисяч.
...і проблема Німчури теж -- не зрозуміло, що йому там не подобається
А головне, що це стало моєю проблемою, навіть не кореша
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