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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 сер, 2023 14:57
Feh14 я ще по першому рудому виклику маявся з цією справою. В липні провідний спеціаліст тех.відділу банку телефонувала декілька разів, начебто щось виправляли з Візою. Але, чуда не сталося, тому для останнього виклику використав свою приватівську уні, з ще працюючий стежкою до нео. Хоча, у когось, де не було карток інших банків, спрацювало саме на А-шну. Схоже, банк не хоче виправляти цю помилку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 04:58
Вообщем в моём случае Абанка для этого фокуса не работает, вторая Уни появилась в системе сразу же и всё прошло моментально.
Додано: Пон 07 сер, 2023 22:34
Плати частинами від Абанку.
Перший платіж списується з кредитних і без комісії?
Наступні платежі теж з кредитних чи потрібно картку тримати в плюсі на суму платежу?
не зовсім зрозуміло пункт умов надання кредиту:
"У разі відсутності на Поточному рахунку Клієнта власних коштів, Банк має право здійснити списання суми Щомісячного платежу за рахунок встановленого на Поточному рахунку Клієнта кредитного ліміту у відповідності до Тарифів Поточного рахунку."
Додано: Вів 08 сер, 2023 10:20
Додано: Вів 08 сер, 2023 10:55
Re: А-Банк
Странно как то у А-банка это реализовано
У mono оплата частями без комиссий за счёт кредитных средств
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