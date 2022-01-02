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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

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А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 11:27

Да,так и сделал, но банка у ПУМБа так и не появилась.(
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 14:57

Feh14 я ще по першому рудому виклику маявся з цією справою. В липні провідний спеціаліст тех.відділу банку телефонувала декілька разів, начебто щось виправляли з Візою. Але, чуда не сталося, тому для останнього виклику використав свою приватівську уні, з ще працюючий стежкою до нео. Хоча, у когось, де не було карток інших банків, спрацювало саме на А-шну. Схоже, банк не хоче виправляти цю помилку
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 04:58

Вообщем в моём случае Абанка для этого фокуса не работает, вторая Уни появилась в системе сразу же и всё прошло моментально.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 22:34

Плати частинами від Абанку.

Перший платіж списується з кредитних і без комісії?
Наступні платежі теж з кредитних чи потрібно картку тримати в плюсі на суму платежу?

не зовсім зрозуміло пункт умов надання кредиту:
"У разі відсутності на Поточному рахунку Клієнта власних коштів, Банк має право здійснити списання суми Щомісячного платежу за рахунок встановленого на Поточному рахунку Клієнта кредитного ліміту у відповідності до Тарифів Поточного рахунку."
https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-476/?lang=uk
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 10:20

  KVV написав:Плати частинами від Абанку.

Перший платіж списується з кредитних і без комісії?
Наступні платежі теж з кредитних чи потрібно картку тримати в плюсі на суму платежу?

Первый платеж с кредитных без комиссии.
Остальные - с кредитных будет комиссия 4%, со своих - без комиссии.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 10:55

Re: А-Банк

ramzes4 написав:
  KVV написав:Плати частинами від Абанку.

Перший платіж списується з кредитних і без комісії?
Наступні платежі теж з кредитних чи потрібно картку тримати в плюсі на суму платежу?

Первый платеж с кредитных без комиссии.
Остальные - с кредитных будет комиссия 4%, со своих - без комиссии.
Странно как то у А-банка это реализовано
У mono оплата частями без комиссий за счёт кредитных средств
emeta
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