А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 сер, 2023 11:27
Да,так и сделал, но банка у ПУМБа так и не появилась.(
Feh14
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Додано: Чет 03 сер, 2023 14:57
Feh14 я ще по першому рудому виклику маявся з цією справою. В липні провідний спеціаліст тех.відділу банку телефонувала декілька разів, начебто щось виправляли з Візою. Але, чуда не сталося, тому для останнього виклику використав свою приватівську уні, з ще працюючий стежкою до нео. Хоча, у когось, де не було карток інших банків, спрацювало саме на А-шну. Схоже, банк не хоче виправляти цю помилку
kulikrom
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 04:58
Вообщем в моём случае Абанка для этого фокуса не работает, вторая Уни появилась в системе сразу же и всё прошло моментально.
Feh14
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Додано: Пон 07 сер, 2023 22:34
Плати частинами від Абанку.
Перший платіж списується з кредитних і без комісії?
Наступні платежі теж з кредитних чи потрібно картку тримати в плюсі на суму платежу?
не зовсім зрозуміло пункт умов надання кредиту:
"У разі відсутності на Поточному рахунку Клієнта власних коштів, Банк має право здійснити списання суми Щомісячного платежу за рахунок встановленого на Поточному рахунку Клієнта кредитного ліміту у відповідності до Тарифів Поточного рахунку."
https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-476/?lang=uk
KVV
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Додано: Вів 08 сер, 2023 10:20
KVV написав:
Плати частинами від Абанку.
Перший платіж списується з кредитних і без комісії?
Наступні платежі теж з кредитних чи потрібно картку тримати в плюсі на суму платежу?
Первый платеж с кредитных без комиссии.
Остальные - с кредитных будет комиссия 4%, со своих - без комиссии.
ramzes4
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Додано: Вів 08 сер, 2023 10:55
ramzes4 написав: KVV написав:
Плати частинами від Абанку.
Перший платіж списується з кредитних і без комісії?
Наступні платежі теж з кредитних чи потрібно картку тримати в плюсі на суму платежу?
Первый платеж с кредитных без комиссии.
Остальные - с кредитных будет комиссия 4%, со своих - без комиссии.
Странно как то у А-банка это реализовано
У mono оплата частями без комиссий за счёт кредитных средств
emeta
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Додано: Вів 08 сер, 2023 11:47
emeta написав: ramzes4 написав: KVV написав:
Плати частинами від Абанку.
Перший платіж списується з кредитних і без комісії?
Наступні платежі теж з кредитних чи потрібно картку тримати в плюсі на суму платежу?
Первый платеж с кредитных без комиссии.
Остальные - с кредитных будет комиссия 4%, со своих - без комиссии.
Странно как то у А-банка это реализовано
У mono оплата частями без комиссий за счёт кредитных средств
Що тут странного? Так же само, як в Привата.
Hemi
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Додано: Вів 08 сер, 2023 12:39
emeta написав:
У mono оплата частями без комиссий за счёт кредитных средств
тільки в моно кількість платежів менша - 6, Абанк - 8.
Приват ще вчора пропонував 11 платежів, а під вечір обнулив ліміт на оплату частинами....чуйка в них чи що
KVV
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Додано: Вів 08 сер, 2023 14:44
emeta написав: ramzes4 написав: KVV написав:
Плати частинами від Абанку.
Перший платіж списується з кредитних і без комісії?
Наступні платежі теж з кредитних чи потрібно картку тримати в плюсі на суму платежу?
Первый платеж с кредитных без комиссии.
Остальные - с кредитных будет комиссия 4%, со своих - без комиссии.
Странно как то у А-банка это реализовано
У mono оплата частями без комиссий за счёт кредитных средств
Шмоно теж так хотів, бо це не дивно, а вигідно, але потім відкотив.
klug
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