RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:35

  Howl написав:Списання наступних платежів відбувається о 20:45 в день оформлення розстрочки.

Кроме последнего платежа. Который списывается на день раньше.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2240 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:33

Re: А-Банк

  ramzes4 написав:Который списывается на день раньше.
На днях я тоже обратил на это. Правда так и не понял смысл этого действия. :(
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5493
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:31

  Howl написав:На днях я тоже обратил на это. Правда так и не понял смысл этого действия. :(

Постричь даже матёрых свинорылов на комиссии за последний платёж :D
Лично попал на 3,33 грн.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2240 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 127128129130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 11, 12, 13
Goodman » Нед 02 січ, 2022 20:26
121 117936
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 сер, 2023 08:42
Dmytro Ivanenko
Юнекс Банк 1 ... 49, 50, 51
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
503 296231
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 23:52
greenozon
Банк Глобус 1 ... 73, 74, 75
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
748 489825
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 19:54
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.