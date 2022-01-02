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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:35

  Howl написав:Списання наступних платежів відбувається о 20:45 в день оформлення розстрочки.

Кроме последнего платежа. Который списывается на день раньше.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:33

Re: А-Банк

  ramzes4 написав:Который списывается на день раньше.
На днях я тоже обратил на это. Правда так и не понял смысл этого действия. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:31

  Howl написав:На днях я тоже обратил на это. Правда так и не понял смысл этого действия. :(

Постричь даже матёрых свинорылов на комиссии за последний платёж :D
Лично попал на 3,33 грн.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 12:41

Если депо заканчивается в выходной, сразу на карту средства зачисляют или ждать понедельника?
emeta
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В А-шці, так як в моні, в нд виплачують.
melkh
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