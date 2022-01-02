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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 сер, 2023 20:35
Howl написав:
Списання наступних платежів відбувається о 20:45 в день оформлення розстрочки.
Кроме последнего платежа. Который списывается на день раньше.
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ramzes4
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:33
ramzes4 написав:
Который списывается на день раньше.
На днях я тоже обратил на это. Правда так и не понял смысл этого действия.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 09:31
Howl написав:
На днях я тоже обратил на это. Правда так и не понял смысл этого действия.
Постричь даже матёрых свинорылов на комиссии за последний платёж
Лично попал на 3,33 грн.
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ramzes4
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Додано: Нед 13 сер, 2023 12:41
Если депо заканчивается в выходной, сразу на карту средства зачисляют или ждать понедельника?
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:39
В А-шці, так як в моні, в нд виплачують.
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melkh
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sens
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