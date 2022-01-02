RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
66%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 20:35

  Howl написав:Списання наступних платежів відбувається о 20:45 в день оформлення розстрочки.

Кроме последнего платежа. Который списывается на день раньше.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2243 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:33

Re: А-Банк

  ramzes4 написав:Который списывается на день раньше.
На днях я тоже обратил на это. Правда так и не понял смысл этого действия. :(
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5497
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:31

  Howl написав:На днях я тоже обратил на это. Правда так и не понял смысл этого действия. :(

Постричь даже матёрых свинорылов на комиссии за последний платёж :D
Лично попал на 3,33 грн.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2243 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 12:41

Если депо заканчивается в выходной, сразу на карту средства зачисляют или ждать понедельника?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2567
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:39

В А-шці, так як в моні, в нд виплачують.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 848
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:05

Подскажите сколько можно p2p переводить собственных средств льготного характера с жёлтой? Разбивать частями? Как из практики чтобы без вопросов?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2567
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 127128129130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wig і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 50, 51, 52
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
515 297796
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 сер, 2023 13:18
greenozon
Райффайзен Банк 1 ... 111, 112, 113
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1129 866516
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 сер, 2023 21:35
cohan
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 13, 14, 15
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
149 87236
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 сер, 2023 21:14
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.