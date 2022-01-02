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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 сер, 2023 20:35
Howl написав:
Списання наступних платежів відбувається о 20:45 в день оформлення розстрочки.
Кроме последнего платежа. Который списывается на день раньше.
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ramzes4
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Додано: Вів 08 сер, 2023 21:33
ramzes4 написав:
Который списывается на день раньше.
На днях я тоже обратил на это. Правда так и не понял смысл этого действия.
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Howl
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Додано: Сер 09 сер, 2023 09:31
Howl написав:
На днях я тоже обратил на это. Правда так и не понял смысл этого действия.
Постричь даже матёрых свинорылов на комиссии за последний платёж
Лично попал на 3,33 грн.
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ramzes4
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Додано: Нед 13 сер, 2023 12:41
Если депо заканчивается в выходной, сразу на карту средства зачисляют или ждать понедельника?
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emeta
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Додано: Нед 13 сер, 2023 13:39
В А-шці, так як в моні, в нд виплачують.
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melkh
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:05
Подскажите сколько можно p2p переводить собственных средств льготного характера с жёлтой? Разбивать частями? Как из практики чтобы без вопросов?
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emeta
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:23
emeta написав:
Подскажите сколько можно p2p переводить собственных средств льготного характера с жёлтой? Разбивать частями? Как из практики чтобы без вопросов?
про льготные - не скажу, слишком давно был опыт.
Для нельготных - без комиссий:
итого не более 100к в месяц,
итого СЭПом не более 20к в месяц.
Частями разбивать прийдется. Разовый лимит не помню, но в аппке само показывает при возможном превышении.
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flysoulfly
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:45
emeta написав:
Подскажите сколько можно p2p переводить собственных средств льготного характера с жёлтой? Разбивать частями? Как из практики чтобы без вопросов?
Переводив в один день 100 кгрн без комісії частинами з жовтої, бо крупніші платежі абанка любить лочити, на другий ще 20 тис і теж без комісу.
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Ой+
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:51
Ой+ написав: emeta написав:
Подскажите сколько можно p2p переводить собственных средств льготного характера с жёлтой? Разбивать частями? Как из практики чтобы без вопросов?
Переводив в один день 100 кгрн без комісії частинами з жовтої, бо крупніші платежі абанка любить лочити, на другий ще 20 тис і теж без комісу.
Я так зрозумів, що у новачка лочиться 2..3 переказ, і пофіг на яку суму. Просто фродконтоль хоче отримати селфі юзера
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Amethyst
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Додано: Вів 15 сер, 2023 04:41
А де кращі умови для картки вигода від епіцентра, в Абанку чи в сенсі?
В сенсі ж треба кожен місяц гаситись, щоб на 100грн не попасти, тут нічого такого неиає?
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mihasik
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cohan
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