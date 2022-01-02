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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 сер, 2023 04:55
Re: А-Банк
mihasik, тут немає РКО, але щомісячний платіж за розстрочкою краще, щоб списувався власними коштами (за рахунок кредитних — додаткова комісія починаючи зо другого платежу 4 %).
Додано: Вів 15 сер, 2023 08:37
Як в приваті оплата частинами, зрозумів. А в сенсі рко, але нормальні умови по розстрочці? Все інше однаково? Що з лімітами, в сенсі я маю дві картки, тут не являюсь клієнтом взагалі.
Додано: Вів 15 сер, 2023 16:05
Re: А-Банк
Так.
До введення РКО продукт аналогічний, як у monobank. Списання за рахунок кредитних коштів безкоштовно.
Індивідуально. Як банк захоче, то нальє кредитній ліміт (кредитний ліміт на картці й для розстрочок -- окремі).
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