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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

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А-Банк 3.7 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 04:55

Re: А-Банк

mihasik, тут немає РКО, але щомісячний платіж за розстрочкою краще, щоб списувався власними коштами (за рахунок кредитних — додаткова комісія починаючи зо другого платежу 4 %).
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 08:37

  Howl написав:mihasik, тут немає РКО, але щомісячний платіж за розстрочкою краще, щоб списувався власними коштами (за рахунок кредитних — додаткова комісія починаючи зо другого платежу 4 %).

Як в приваті оплата частинами, зрозумів. А в сенсі рко, але нормальні умови по розстрочці? Все інше однаково? Що з лімітами, в сенсі я маю дві картки, тут не являюсь клієнтом взагалі.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:05

Re: А-Банк

  mihasik написав:Як в приваті оплата частинами, зрозумів.
Так.

  mihasik написав:А в сенсі рко, але нормальні умови по розстрочці?
До введення РКО продукт аналогічний, як у monobank. Списання за рахунок кредитних коштів безкоштовно.

  mihasik написав:Що з лімітами, в сенсі я маю дві картки, тут не являюсь клієнтом взагалі.
Індивідуально. Як банк захоче, то нальє кредитній ліміт (кредитний ліміт на картці й для розстрочок -- окремі).
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:00

Re: А-Банк

Карти не працюють на касах, термінали Привату, але Пумба – ОК, а А-банку – ні.
Хтось стикався сьогодні?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:02

  копейка написав:Карти не працюють на касах, термінали Привату, але Пумба – ОК, а А-банку – ні.
Хтось стикався сьогодні?

У нас спостерігаються технічні складності по операціям по карткам. Працюємо над вирішенням проблеми. Перепрошуємо.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:04

Re: А-Банк

Це з телеграм А-Банк
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:40

  копейка написав:Карти не працюють на касах, термінали Привату, але Пумба – ОК, а А-банку – ні.
Хтось стикався сьогодні?
онлайн-оплата прошла ок
flysoulfly
 
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