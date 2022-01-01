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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 сер, 2023 04:55
mihasik, тут немає РКО, але щомісячний платіж за розстрочкою краще, щоб списувався власними коштами (за рахунок кредитних — додаткова комісія починаючи зо другого платежу 4 %).
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Додано: Вів 15 сер, 2023 08:37
Howl написав:
mihasik, тут немає РКО, але щомісячний платіж за розстрочкою краще, щоб списувався власними коштами (за рахунок кредитних — додаткова комісія починаючи зо другого платежу 4 %).
Як в приваті оплата частинами, зрозумів. А в сенсі рко, але нормальні умови по розстрочці? Все інше однаково? Що з лімітами, в сенсі я маю дві картки, тут не являюсь клієнтом взагалі.
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mihasik
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Додано: Вів 15 сер, 2023 16:05
mihasik написав:
Як в приваті оплата частинами, зрозумів.
Так.
mihasik написав:
А в сенсі рко, але нормальні умови по розстрочці?
До введення РКО продукт аналогічний, як у monobank. Списання за рахунок кредитних коштів безкоштовно.
mihasik написав:
Що з лімітами, в сенсі я маю дві картки, тут не являюсь клієнтом взагалі.
Індивідуально. Як банк захоче, то нальє кредитній ліміт (кредитний ліміт на картці й для розстрочок -- окремі).
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:00
Карти не працюють на касах, термінали Привату, але Пумба – ОК, а А-банку – ні.
Хтось стикався сьогодні?
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:02
копейка написав:
Карти не працюють на касах, термінали Привату, але Пумба – ОК, а А-банку – ні.
Хтось стикався сьогодні?
У нас спостерігаються технічні складності по операціям по карткам. Працюємо над вирішенням проблеми. Перепрошуємо.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:04
Це з телеграм А-Банк
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Додано: Чет 17 сер, 2023 14:40
копейка написав:
Карти не працюють на касах, термінали Привату, але Пумба – ОК, а А-банку – ні.
Хтось стикався сьогодні?
онлайн-оплата прошла ок
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Додано: Чет 17 сер, 2023 16:01
копейка написав:
Карти не працюють на касах, термінали Привату, але Пумба – ОК, а А-банку – ні.
Хтось стикався сьогодні?
~ о 14.20 в Ашані пройшло норм
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Додано: Вів 22 сер, 2023 20:29
копейка написав:
Карти не працюють на касах, термінали Привату, але Пумба – ОК, а А-банку – ні.
Хтось стикався сьогодні?
Так, при прикладені картки в АТБ - відмова. А в застосунку повідомлення - неправильне введення PIN - картка заблокована. Хоча ніякого піну не вводилося, цирк шапіто.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 07:19
Zebra написав: копейка написав:
Карти не працюють на касах, термінали Привату, але Пумба – ОК, а А-банку – ні.Хтось стикався сьогодні?
Так, при прикладені картки в АТБ - відмова. А в застосунку повідомлення - неправильне введення PIN - картка заблокована. Хоча ніякого піну не вводилося, цирк шапіто.
20.08. пользовал карту АТБ/Зелена
ОК .
Приватовский терминал, без РIN
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