mihasik написав:А де кращі умови для картки вигода від епіцентра, в Абанку чи в сенсі?
Cенс дає 150 привітальних, якщо 1 міс витрати +5000, а абанк 250, але якщо 10000 за 2 міс. Я оформив сенс і отримав, а варто було абанк. Не зміг заплатити віртуальною атб в атб, причому мав товар якраз під цю картку, а щоб не гальмувати чергу зразу розплатився іншою. Не знаю, чи то зв'язок буксував, чи збій був, але може очікувати неприємний сюрпрайз на касі.
Ой+ написав:Cенс дає 150 привітальних, якщо 1 міс витрати +5000
витрати обов'язково в Епіцентрі чи будь-де? виключення по мсс є?
Я витратив і отримав за епік 16-го, бо на інші витрати маю інші картки, але не вказано на сайті, що саме там:
150 подарункових бонусів від банку за оплати карткою протягом календарного місяця на суму від 5000 грн власними або кредитними коштами. Бонуси будуть нараховані на бонусний рахунок картки одноразово до 15 числа наступного місяця. https://sensebank.com.ua/credit-cards/vyhoda
KVV На жаль ні, по вигоді окремі собі бонуси, якими можна повернути покупку з епіцентру з коефіцієнтом 0,805 грн/бонус. Тобто, якщо 5000 витратили це 50 бонусів + ще 150 = 200 бонусів = 161 грн максимум, що можливо повернути за витрачену покупку. Більше покупок - більше бонусів.