Ну до того было около 6к, приходилось гасить раньше времени чтобы пользоваться.
Карта только для АТБ конечно, ну можно ещё оплату частями использовать
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Додано: Пон 28 сер, 2023 18:13
Re: А-Банк
Додано: Вів 29 сер, 2023 09:39
Re: А-Банк
Яка комісія за зняття готівки валютою з валютної картки в А-банку?
В застосунку наче сказано про 0,9%, але формулювання не зовсім чітке, та й дехто каже що насправді комісія 0. (Та якщо 0, то чи є комісія при зарахуванні валюти на картку при валютообміні, типу як в Приваті - на КДВ?)
Додано: Вів 29 сер, 2023 10:24
Комісії при зарахуванні купленої валюту на карту жовта (аналог але не зовсім приватівської кдв) - немає. Видача готівки з жовтої - без комісії лише цільових зарахувань до яких зокрема відносяться вклади, перекази WU, MG etc. Куплена у додатку валюта не вважається цільовим зарахуванням і при знятті її готівкою застосовується коміс 0,9%
Додано: Вів 29 сер, 2023 10:45
Alien дивно, певно щось вони змінили
05 липня 2023 року знімав із жовтої віртуальної валюту в касі без комісії.
Як тепер отримати валюту із конвертаційного депо?
Додано: Вів 29 сер, 2023 10:51
Re: А-Банк
Додано: Вів 29 сер, 2023 11:00
Я писав про зняття валюти яка потрапила на жовту через валютообмін. Депозити лишаються цільовим зарахуванням. Але прямий валютообмін дозволений від сьогодні НБУ в межах 50000 грн. до депозитів відношення не має
Додано: Вів 29 сер, 2023 11:15
депозитну валюту - без комісії знімав в липні
При валютообміні, як тепер буде - треба провести експеримент Але ж у них готівкової валюти на продаж роками не було. Ломбард.
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