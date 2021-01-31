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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

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А-Банк 3.7 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:13

Re: А-Банк

flysoulfly написав:
  emeta написав:Внезапно насыпали 36К кредитного лимита
и куда их теперь?
КБ - такое :(
Ну до того было около 6к, приходилось гасить раньше времени чтобы пользоваться.
Карта только для АТБ конечно, ну можно ещё оплату частями использовать
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:39

Re: А-Банк

Яка комісія за зняття готівки валютою з валютної картки в А-банку?
В застосунку наче сказано про 0,9%, але формулювання не зовсім чітке, та й дехто каже що насправді комісія 0. (Та якщо 0, то чи є комісія при зарахуванні валюти на картку при валютообміні, типу як в Приваті - на КДВ?)
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:24

  SaimonWorld написав:Яка комісія за зняття готівки валютою з валютної картки в А-банку?
В застосунку наче сказано про 0,9%, але формулювання не зовсім чітке, та й дехто каже що насправді комісія 0. (Та якщо 0, то чи є комісія при зарахуванні валюти на картку при валютообміні, типу як в Приваті - на КДВ?)

Комісії при зарахуванні купленої валюту на карту жовта (аналог але не зовсім приватівської кдв) - немає. Видача готівки з жовтої - без комісії лише цільових зарахувань до яких зокрема відносяться вклади, перекази WU, MG etc. Куплена у додатку валюта не вважається цільовим зарахуванням і при знятті її готівкою застосовується коміс 0,9%
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:45

Alien дивно, певно щось вони змінили :(
05 липня 2023 року знімав із жовтої віртуальної валюту в касі без комісії.
Як тепер отримати валюту із конвертаційного депо?
myko
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:51

Re: А-Банк

  myko написав:Як тепер отримати валюту із конвертаційного депо?

Депозити (вклади) відносяться до цільових грошей. Принаймні так було.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:00

  myko написав:Alien дивно, певно щось вони змінили :(
05 липня 2023 року знімав із жовтої віртуальної валюту в касі без комісії.
Як тепер отримати валюту із конвертаційного депо?

Я писав про зняття валюти яка потрапила на жовту через валютообмін. Депозити лишаються цільовим зарахуванням. Але прямий валютообмін дозволений від сьогодні НБУ в межах 50000 грн. до депозитів відношення не має
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:15

  SaimonWorld написав:Яка комісія за зняття готівки валютою з валютної картки в А-банку?
В застосунку наче сказано про 0,9%, але формулювання не зовсім чітке, та й дехто каже що насправді комісія 0. (Та якщо 0, то чи є комісія при зарахуванні валюти на картку при валютообміні, типу як в Приваті - на КДВ?)

депозитну валюту - без комісії знімав в липні

При валютообміні, як тепер буде - треба провести експеримент :mrgreen: Але ж у них готівкової валюти на продаж роками не було. Ломбард.
flysoulfly
 
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