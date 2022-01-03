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А-Банк
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Додано: Пон 28 сер, 2023 18:13
flysoulfly написав: emeta написав:
Внезапно насыпали 36К кредитного лимита
и куда их теперь?
КБ - такое
Ну до того было около 6к, приходилось гасить раньше времени чтобы пользоваться.
Карта только для АТБ конечно, ну можно ещё оплату частями использовать
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:39
Яка комісія за зняття готівки валютою з валютної картки в А-банку?
В застосунку наче сказано про 0,9%, але формулювання не зовсім чітке, та й дехто каже що насправді комісія 0. (Та якщо 0, то чи є комісія при зарахуванні валюти на картку при валютообміні, типу як в Приваті - на КДВ?)
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SaimonWorld
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:24
SaimonWorld написав:
Яка комісія за зняття готівки валютою з валютної картки в А-банку?
В застосунку наче сказано про 0,9%, але формулювання не зовсім чітке, та й дехто каже що насправді комісія 0. (Та якщо 0, то чи є комісія при зарахуванні валюти на картку при валютообміні, типу як в Приваті - на КДВ?)
Комісії при зарахуванні купленої валюту на карту жовта (аналог але не зовсім приватівської кдв) - немає. Видача готівки з жовтої - без комісії лише цільових зарахувань до яких зокрема відносяться вклади, перекази WU, MG etc. Куплена у додатку валюта не вважається цільовим зарахуванням і при знятті її готівкою застосовується коміс 0,9%
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:45
Alien
дивно, певно щось вони змінили
05 липня 2023 року знімав із жовтої віртуальної валюту в касі без комісії.
Як тепер отримати валюту із конвертаційного депо?
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myko
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:51
myko написав:
Як тепер отримати валюту із конвертаційного депо?
Депозити (вклади) відносяться до цільових грошей. Принаймні так було.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:00
myko написав:Alien
дивно, певно щось вони змінили
05 липня 2023 року знімав із жовтої віртуальної валюту в касі без комісії.
Як тепер отримати валюту із конвертаційного депо?
Я писав про зняття валюти яка потрапила на жовту через валютообмін. Депозити лишаються цільовим зарахуванням. Але прямий валютообмін дозволений від сьогодні НБУ в межах 50000 грн. до депозитів відношення не має
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Alien
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:15
SaimonWorld написав:
Яка комісія за зняття готівки валютою з валютної картки в А-банку?
В застосунку наче сказано про 0,9%, але формулювання не зовсім чітке, та й дехто каже що насправді комісія 0. (Та якщо 0, то чи є комісія при зарахуванні валюти на картку при валютообміні, типу як в Приваті - на КДВ?)
депозитну валюту - без комісії знімав в липні
При валютообміні, як тепер буде - треба провести експеримент
Але ж у них готівкової валюти на продаж
роками не було. Ломбард.
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flysoulfly
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Додано: Вів 29 сер, 2023 12:05
Alien написав: SaimonWorld написав:
Куплена у додатку валюта не вважається цільовим зарахуванням і при знятті її готівкою застосовується коміс 0,9%
коміс 0, сьогодні вже знімав
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lew13
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:57
lew13 написав: Alien написав:
коміс 0, сьогодні вже знімав
шото есть чуйка: банк быстро "устанет" тюками завозить всем валюту для выдачи без комиссии
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:00
flysoulfly
чем это отличает от конверт депозита? не такие объемы чтобы устать
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lew13
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