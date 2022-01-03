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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:01
lew13 написав:
чем это отличает от конверт депозита? не такие объемы чтобы устать
чем? - количеством желающих не парковать свою валюту аж на 3 месяца у медведчуковичей в ожидании каких-нибудь реальных санкций "госдепа". Не всех национализируют же. Кого-то и в Фонд.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 22:50
Подскажите,погашать кредитку зелена последний день сегодня или завтра?
Совсем всё забыла
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Анюта
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Додано: Сер 30 сер, 2023 22:52
Анюта написав:
Подскажите,погашать кредитку зелена последний день сегодня или завтра?
Совсем всё забыла
завтра
но можна таки зайти в апликуху и там все бу указано и расписано
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Amethyst
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Додано: Сер 30 сер, 2023 23:00
Amethyst написав: Анюта написав:
Подскажите,погашать кредитку зелена последний день сегодня или завтра?
Совсем всё забыла
завтра
но можна таки зайти в апликуху и там все бу указано и расписано
я просто не сообразила,что до 31 числа это влючительно.
Спасибо за ответ
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Анюта
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Додано: Сер 30 сер, 2023 23:07
Ещё интересует вопрос по зачислению процентов.Если 31 числа они должны зачисляться,какого числа будут зачисляться,если будет 30 ти дневный месяц?30-го или 1-го?
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Анюта
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