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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

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А-Банк 3.7 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:01

  lew13 написав:чем это отличает от конверт депозита? не такие объемы чтобы устать
чем? - количеством желающих не парковать свою валюту аж на 3 месяца у медведчуковичей в ожидании каких-нибудь реальных санкций "госдепа". Не всех национализируют же. Кого-то и в Фонд.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:50

Re: А-Банк

Подскажите,погашать кредитку зелена последний день сегодня или завтра?
Совсем всё забыла
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:52

  Анюта написав:Подскажите,погашать кредитку зелена последний день сегодня или завтра?
Совсем всё забыла

завтра
но можна таки зайти в апликуху и там все бу указано и расписано
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:00

  Amethyst написав:
  Анюта написав:Подскажите,погашать кредитку зелена последний день сегодня или завтра?
Совсем всё забыла

завтра
но можна таки зайти в апликуху и там все бу указано и расписано

я просто не сообразила,что до 31 числа это влючительно.
Спасибо за ответ
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:07

Re: А-Банк

Ещё интересует вопрос по зачислению процентов.Если 31 числа они должны зачисляться,какого числа будут зачисляться,если будет 30 ти дневный месяц?30-го или 1-го?
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:20

Розстрочка

поясніть, панство, щоб ото свинориліть по-повної як потрібно діяти? На прикладі. Скажемо, 01 вересня я перевожу якусь покупку на 1000грн в Розстрочку. Сума, як я розумію, одразу повертається на кред.ліміт. Коли її, ту 1 тис. потрібно загасити достроково повністю (30 вересня чи 31 жовтня), щоб дістатися вищого левелу свинорильства та на сплачувати ломбарду відсотки?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 23:25

Re: А-Банк

kulikrom, так не вийде, як це можна зробити в Сенс.
Howl
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