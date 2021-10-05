чем? - количеством желающих не парковать свою валюту аж на 3 месяца у медведчуковичей в ожидании каких-нибудь реальных санкций "госдепа". Не всех национализируют же. Кого-то и в Фонд.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:01
Додано: Сер 30 сер, 2023 22:50
Re: А-Банк
Подскажите,погашать кредитку зелена последний день сегодня или завтра?
Совсем всё забыла
Додано: Сер 30 сер, 2023 22:52
Додано: Сер 30 сер, 2023 23:00
Додано: Сер 30 сер, 2023 23:07
Re: А-Банк
Ещё интересует вопрос по зачислению процентов.Если 31 числа они должны зачисляться,какого числа будут зачисляться,если будет 30 ти дневный месяц?30-го или 1-го?
Додано: Чет 31 сер, 2023 17:20
Розстрочка
поясніть, панство, щоб ото свинориліть по-повної як потрібно діяти? На прикладі. Скажемо, 01 вересня я перевожу якусь покупку на 1000грн в Розстрочку. Сума, як я розумію, одразу повертається на кред.ліміт. Коли її, ту 1 тис. потрібно загасити достроково повністю (30 вересня чи 31 жовтня), щоб дістатися вищого левелу свинорильства та на сплачувати ломбарду відсотки?
Додано: Чет 31 сер, 2023 23:25
Re: А-Банк
kulikrom, так не вийде, як це можна зробити в Сенс.
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