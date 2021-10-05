А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:52
Investor_K написав: flysoulfly написав: Shummi написав:
ЧТо там по новостям господа, комисс за обналичку с Баксовой карты берут? )))
мы уже этот банк проехали и забыли.
Пока не вернется ко вчерашним условиям - пусть поразвлекает моно-паству.
Ей деться некуда
А они исправятся?
моно-паства? - нет.
Диагноз (молодьожно типа)
flysoulfly
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Додано: Пон 04 вер, 2023 18:56
Акція
з АТБ: купив хліба - отримав половину білета на валютну карусель.
P.S. ви оцінили, яку статистику малює Ломбард за покупками цією карткою?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:18
klug написав: Акція
з АТБ: купив хліба - отримав половину білета на валютну карусель.
P.S. ви оцінили, яку статистику малює Ломбард за покупками цією карткою?
Хліб має бути від 200 грн.
2.1.2. Здійснити щонайменше 2 (дві) успішні оплати в мережі супермаркетів АТБ з картки “АТБ” як POS-транзакцію та/або в мережі Інтернет, будь-яких товарів на суму від 200 грн (двісті гривень) кожна одним чеком з ПДВ на всій території України протягом Періоду проведення Акції
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:54
klug написав: Акція
з АТБ: купив хліба - отримав половину білета на валютну карусель.
P.S. ви оцінили, яку статистику малює Ломбард за покупками цією карткою?
Як є така інформація, тим паче за категоріями товарів, краще би вони просто чеки додали
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Додано: Пон 04 вер, 2023 21:30
klug написав маркетологам , краще 2 приза по 50К грн, та можливість придбати в банку емісійні $ 2017 без комісій. Оце так стимул....
Goodman
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Додано: Пон 04 вер, 2023 23:05
Goodman написав: klug
написав маркетологам , краще 2 приза по 50К грн, та можливість придбати в банку емісійні $ 2017 без комісій. Оце так стимул....
У Вас від АТБ трансфер на Токмак, що Вам з тих емісійних?
klug
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