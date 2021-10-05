klug написав:Акція з АТБ: купив хліба - отримав половину білета на валютну карусель. P.S. ви оцінили, яку статистику малює Ломбард за покупками цією карткою?
Хліб має бути від 200 грн.
2.1.2. Здійснити щонайменше 2 (дві) успішні оплати в мережі супермаркетів АТБ з картки “АТБ” як POS-транзакцію та/або в мережі Інтернет, будь-яких товарів на суму від 200 грн (двісті гривень) кожна одним чеком з ПДВ на всій території України протягом Періоду проведення Акції
Вітаю. Шановні підкажіть, надали кредитний ліміт. Виявилося, що він розповсюджується і на карту АТБ. Я правильно розумію, що я можу так само його використовувати,як і на Зеленій? Не буде додаткових комісій саме для карти АТБ за рахунок кредитн. коштів?
JanIs написав:Вітаю. Шановні підкажіть, надали кредитний ліміт. Виявилося, що він розповсюджується і на карту АТБ. Я правильно розумію, що я можу так само його використовувати,як і на Зеленій? Не буде додаткових комісій саме для карти АТБ за рахунок кредитн. коштів?