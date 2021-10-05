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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.7 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:52

  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:
  Shummi написав:ЧТо там по новостям господа, комисс за обналичку с Баксовой карты берут? )))
мы уже этот банк проехали и забыли.
Пока не вернется ко вчерашним условиям - пусть поразвлекает моно-паству. :mrgreen: Ей деться некуда

А они исправятся?
моно-паства? - нет.
Диагноз (молодьожно типа)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 18:56

Акція з АТБ: купив хліба - отримав половину білета на валютну карусель.

P.S. ви оцінили, яку статистику малює Ломбард за покупками цією карткою?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:18

  klug написав:Акція з АТБ: купив хліба - отримав половину білета на валютну карусель.
P.S. ви оцінили, яку статистику малює Ломбард за покупками цією карткою?

Хліб має бути від 200 грн.
2.1.2. Здійснити щонайменше 2 (дві) успішні оплати в мережі супермаркетів АТБ з картки “АТБ” як POS-транзакцію та/або в мережі Інтернет, будь-яких товарів на суму від 200 грн (двісті гривень) кожна одним чеком з ПДВ на всій території України протягом Періоду проведення Акції
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:54

  klug написав:Акція з АТБ: купив хліба - отримав половину білета на валютну карусель.

P.S. ви оцінили, яку статистику малює Ломбард за покупками цією карткою?

Як є така інформація, тим паче за категоріями товарів, краще би вони просто чеки додали
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 21:30

klug написав маркетологам , краще 2 приза по 50К грн, та можливість придбати в банку емісійні $ 2017 без комісій. Оце так стимул....
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:05

  Goodman написав:klug написав маркетологам , краще 2 приза по 50К грн, та можливість придбати в банку емісійні $ 2017 без комісій. Оце так стимул....

У Вас від АТБ трансфер на Токмак, що Вам з тих емісійних?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 10:13

Re: А-Банк

Вітаю. Шановні підкажіть, надали кредитний ліміт. Виявилося, що він розповсюджується і на карту АТБ. Я правильно розумію, що я можу так само його використовувати,як і на Зеленій? Не буде додаткових комісій саме для карти АТБ за рахунок кредитн. коштів?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 11:00

  JanIs написав:Вітаю. Шановні підкажіть, надали кредитний ліміт. Виявилося, що він розповсюджується і на карту АТБ. Я правильно розумію, що я можу так само його використовувати,як і на Зеленій? Не буде додаткових комісій саме для карти АТБ за рахунок кредитн. коштів?

Не буде. Зелена = АТБ.
Кащей
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