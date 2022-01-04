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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

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А-Банк 3.7 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
63%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 09:45

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А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 10:12

  Solar_simfi написав:А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.

Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:56

  Искатель написав:
  Solar_simfi написав:А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.

Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?

Ні, Віза була
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 15:59

  Искатель написав:
  Solar_simfi написав:А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.

Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?

Декілька розрахунків сьогодні без проблем, мс
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:19

  Solar_simfi написав:
  Искатель написав:Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?

Ні, Віза була

Вчора загнав на жовту візу, щоб зняти 10 кгрн, а в тарифи не вникав і виявив, що там комісія 0,9% на зняття. Це мене не влаштовувало і успішно погнав гроші далі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 18:11

  Ой+ написав:Вчора загнав на жовту візу, щоб зняти 10 кгрн, а в тарифи не вникав і виявив, що там комісія 0,9% на зняття. Це мене не влаштовувало і успішно погнав гроші далі.

А якби у Жовтої були старі тарифи (як у Привата КДВ), то Ви б 0.5% втратили вже на вході. Це гірше, ніж втратити 0.9% на виході
Sanyok77
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