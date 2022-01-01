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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 вер, 2023 09:45
А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 10:12
Solar_simfi написав:
А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.
Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?
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Додано: Суб 16 вер, 2023 15:56
Искатель написав: Solar_simfi написав:
А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.
Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?
Ні, Віза була
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Додано: Суб 16 вер, 2023 15:59
Искатель написав: Solar_simfi написав:
А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.
Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?
Декілька розрахунків сьогодні без проблем, мс
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Додано: Суб 16 вер, 2023 16:19
Solar_simfi написав: Искатель написав:
Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?
Ні, Віза була
Вчора загнав на жовту візу, щоб зняти 10 кгрн, а в тарифи не вникав і виявив, що там комісія 0,9% на зняття. Це мене не влаштовувало і успішно погнав гроші далі.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 18:11
Ой+ написав:
Вчора загнав на жовту візу, щоб зняти 10 кгрн, а в тарифи не вникав і виявив, що там комісія 0,9% на зняття. Це мене не влаштовувало і успішно погнав гроші далі.
А якби у Жовтої були старі тарифи (як у Привата КДВ), то Ви б 0.5% втратили вже на вході. Це гірше, ніж втратити 0.9% на виході
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Додано: Нед 17 вер, 2023 23:40
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Додано: Пон 18 вер, 2023 03:08
flysoulfly згоден, це втрата карти АТБ, це реальна загроза.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 10:05
flysoulfly написав:
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...Сурки?
Сурки давно за границей героически штурмуют укрепления казино Монте Карло. Впрочем, если не лезть в валюту в этом балагане, то опасности практически нет.
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