А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.
Solar_simfi написав:А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.
Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?
Solar_simfi написав:А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.
Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?
Solar_simfi написав:А в мене вчора переказ на картку іншого банку на маленьку суму 167 гривень з Ломбарду пішов, а до місця призначення не дійшов ( Уютнєнькі чатік обіцяє "повернення до кінця першого робочого дня", тобто аж до вечора понеділка. Збс.
Просто цікаво: картка, з якої переводили, не Мастеркард була? Може, там дійсно є якісь проблеми з МС у банку?