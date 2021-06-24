RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 07:51

  flysoulfly написав:стрьомно тут держать валюту : банк принадлежит соратникам Медведчука.
Не факт, что национализируют как Альфу

Цей банк вже був під ВА , виправте мене.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14837
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 08:30

sens Небыло в нем ВА.Он был тесно связан с Приватом.После национализации они разошлись.
lubarec
 
Повідомлень: 460
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 11:44

Re: А-Банк

  lubarec написав:Он был тесно связан с Приватом.После национализации они разошлись.

настільки тісно що можна було в ІБ одного банку побачити картки іншого :)
greenozon
 
Повідомлень: 15776
З нами з: 01.06.14
Подякував: 377 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 13:57

Re: А-Банк

Запитував тут нещодавно про залежність суми на оплату частинами від кредитного ліміту, так от питання і досі актуальне. Кредитний ліміт у мене є в 25К, а по оплаті частинами - 0. Не розумію чому? І головне, як змінити це віддалено? Можливо, хтось має досвід?
ОлегКас
 
Повідомлень: 7
З нами з: 27.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 16:18

  greenozon написав:
  lubarec написав:Он был тесно связан с Приватом.После национализации они разошлись.

настільки тісно що можна було в ІБ одного банку побачити картки іншого :)
Private's backdoor :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1327 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 20:42

Re: А-Банк

ограничений и комисий по СЭПу у них нет?
Rack
 
Повідомлень: 545
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 20:57

  Rack написав:ограничений и комисий по СЭПу у них нет?

полно
см. viewtopic.php?p=5644967#p5644967
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4757
З нами з: 05.05.21
Подякував: 358 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 20:07

Підкажіть, як зараз справи з погашенням заборгованості по кредиткам?
Сусід, літня людина, має кредит не закритий 60000грн вже більше 15 місяців. Нарахували відсотків вже більше 35000. Загальна сума заборгованості десь під 100к.
Чи є практика у банку до списання частини кредиту/нарахованих відсотків при бажанні кліє не та закрити борг по основному тілу кредита 1 платежем?
У кого який досвід? Поділіться будьласка..
Служба підтримки пропонує тільки реструктуризацію..
Kravec_5
 
Повідомлень: 126
З нами з: 24.11.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 20:50

Re: А-Банк

  Kravec_5 написав:Поділіться будьласка..

мож краще сюди Антиколектор онлайн
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4757
З нами з: 05.05.21
Подякував: 358 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 21:17

  Kravec_5 написав:Підкажіть, як зараз справи з погашенням заборгованості по кредиткам?
Сусід, літня людина, має кредит не закритий 60000грн вже більше 15 місяців. Нарахували відсотків вже більше 35000. Загальна сума заборгованості десь під 100к.
Чи є практика у банку до списання частини кредиту/нарахованих відсотків при бажанні кліє не та закрити борг по основному тілу кредита 1 платежем?
У кого який досвід? Поділіться будьласка..
Служба підтримки пропонує тільки реструктуризацію..


идите к менеджеру
есть у всех, конечно, попробуют сначала слупить по максимуму
т.е. может растянуться до полугода
+ хорошо бы какие-то выкладкми чтобы не менеджер это делал, задача найти кому это выгодно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6318
З нами з: 27.09.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 157158159160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Полтава-Банк 1, 2, 3
alexivan1955 » Чет 24 чер, 2021 11:52
29 10260
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лис, 2023 23:20
sens
Юнекс Банк 1 ... 90, 91, 92
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
914 354957
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лис, 2023 18:53
Visky
Львів Банк 1 ... 11, 12, 13
V2 » П'ят 28 січ, 2022 14:34
126 50088
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лис, 2023 13:02
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4633)
18.11.2023 22:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.