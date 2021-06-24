Запитував тут нещодавно про залежність суми на оплату частинами від кредитного ліміту, так от питання і досі актуальне. Кредитний ліміт у мене є в 25К, а по оплаті частинами - 0. Не розумію чому? І головне, як змінити це віддалено? Можливо, хтось має досвід?
Підкажіть, як зараз справи з погашенням заборгованості по кредиткам? Сусід, літня людина, має кредит не закритий 60000грн вже більше 15 місяців. Нарахували відсотків вже більше 35000. Загальна сума заборгованості десь під 100к. Чи є практика у банку до списання частини кредиту/нарахованих відсотків при бажанні кліє не та закрити борг по основному тілу кредита 1 платежем? У кого який досвід? Поділіться будьласка.. Служба підтримки пропонує тільки реструктуризацію..
Kravec_5 написав:Підкажіть, як зараз справи з погашенням заборгованості по кредиткам? Сусід, літня людина, має кредит не закритий 60000грн вже більше 15 місяців. Нарахували відсотків вже більше 35000. Загальна сума заборгованості десь під 100к. Чи є практика у банку до списання частини кредиту/нарахованих відсотків при бажанні кліє не та закрити борг по основному тілу кредита 1 платежем? У кого який досвід? Поділіться будьласка.. Служба підтримки пропонує тільки реструктуризацію..
идите к менеджеру есть у всех, конечно, попробуют сначала слупить по максимуму т.е. может растянуться до полугода + хорошо бы какие-то выкладкми чтобы не менеджер это делал, задача найти кому это выгодно