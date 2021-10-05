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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:28

Re: А-Банк

А-банк $ депо Монобанка віддають синіми чи мотлохом?
GALeon
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Повідомлень: 1233
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  #<1 ... 158159160161
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