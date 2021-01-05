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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

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А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:28

Re: А-Банк

А-банк $ депо Монобанка віддають синіми чи мотлохом?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:35

Re: А-Банк

  GALeon написав:А-банк $ депо Монобанка віддають синіми чи мотлохом?


Скорее всего зависит от отделения (после 14 была очередь все за валютой) и настроения, мне сегодня дали 1400$ 11 синих 3 обычных, кассирша при мне убрирала "мусор" в сторону и лезла в сейф за свежими.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:44

Re: А-Банк

vpchelko написав:
  GALeon написав:А-банк $ депо Монобанка віддають синіми чи мотлохом?


Скорее всего зависит от отделения (после 14 была очередь все за валютой) и настроения, мне сегодня дали 1400$ 11 синих 3 обычных, кассирша при мне убрирала "мусор" в сторону и лезла в сейф за свежими.

Знімали з депо/картки Моно?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:36

Re: А-Банк

  GALeon написав:Знімали з депо/картки Моно?

депозит моно в $ по коду на указанную дату и время после 14-00, чуть в очереди проторчал - много народа снимают с карт монобанки и с комиссией, у меня по факту получаеться бронь на норм купюры.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 00:14

  vpchelko написав: у меня по факту получаеться бронь на норм купюры.
это фэнтэзи

  vpchelko написав: зависит от отделения
и настроения
- а это тру стори
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 09:33

Re: А-Банк

vpchelko написав:
  GALeon написав:Знімали з депо/картки Моно?

депозит моно в $ по коду на указанную дату и время после 14-00, чуть в очереди проторчал - много народа снимают с карт монобанки и с комиссией, у меня по факту получаеться бронь на норм купюры.
При замовленні однієї суми чи можна будеизабрати меншу, якзо сигіх на всю не буде, а залишок іншим разом?
GALeon
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