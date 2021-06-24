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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 21:28
А-банк $ депо Монобанка віддають синіми чи мотлохом?
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GALeon
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:35
GALeon написав:
А-банк $ депо Монобанка віддають синіми чи мотлохом?
Скорее всего зависит от отделения (после 14 была очередь все за валютой) и настроения, мне сегодня дали 1400$ 11 синих 3 обычных, кассирша при мне убрирала "мусор" в сторону и лезла в сейф за свежими.
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vpchelko
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:44
vpchelko написав: GALeon написав:
А-банк $ депо Монобанка віддають синіми чи мотлохом?
Скорее всего зависит от отделения (после 14 была очередь все за валютой) и настроения, мне сегодня дали 1400$ 11 синих 3 обычных, кассирша при мне убрирала "мусор" в сторону и лезла в сейф за свежими.
Знімали з депо/картки Моно?
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GALeon
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:36
GALeon написав:
Знімали з депо/картки Моно?
депозит моно в $ по коду на указанную дату и время после 14-00, чуть в очереди проторчал - много народа снимают с карт монобанки и с комиссией, у меня по факту получаеться бронь на норм купюры.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 00:14
vpchelko написав:
у меня по факту получаеться бронь на норм купюры.
это фэнтэзи
vpchelko написав:
зависит от отделения
и настроения
- а это тру стори
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Додано: Чет 23 лис, 2023 09:33
vpchelko написав: GALeon написав:
Знімали з депо/картки Моно?
депозит моно в $ по коду на указанную дату и время после 14-00, чуть в очереди проторчал - много народа снимают с карт монобанки и с комиссией, у меня по факту получаеться бронь на норм купюры.
При замовленні однієї суми чи можна будеизабрати меншу, якзо сигіх на всю не буде, а залишок іншим разом?
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GALeon
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Додано: Чет 23 лис, 2023 12:47
GALeon написав:
При замовленні однієї суми чи можна будеизабрати меншу, якзо сигіх на всю не буде, а залишок іншим разом?
Не знаю, я таким не страдаю...
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:09
vpchelko написав: GALeon написав:
При замовленні однієї суми чи можна будеизабрати меншу, якзо сигіх на всю не буде, а залишок іншим разом?
Не знаю, я таким не страдаю...
залишаєте завжди не менше 300, на рахунку,далі через месенджер замовлення робити. Нажаль ніколи не доступно до 12-00.
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