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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:36

  Sanyok77 написав:А-Банк теперь при P2P-переводе успешно передаёт информацию из доп.поля, которую можно заполнить - это при переводе на карту другого банка.
Т.е. вы можете отправить деньги на другой банк и написать "Маргарита, с днём рождения!" . Я тестировал эту опцию с А-Банка на ПУМБ
и можно вот так на эту самую карту - каждый (или не каждый) день: "...с днём рождения!" .

ПУМБу, например, стопудово должно понравиться
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 01:56

  flysoulfly написав:
  Sanyok77 написав:А-Банк теперь при P2P-переводе успешно передаёт информацию из доп.поля, которую можно заполнить - это при переводе на карту другого банка.
Т.е. вы можете отправить деньги на другой банк и написать "Маргарита, с днём рождения!" . Я тестировал эту опцию с А-Банка на ПУМБ
и можно вот так на эту самую карту - каждый (или не каждый) день: "...с днём рождения!" .

ПУМБу, например, стопудово должно понравиться

Это удобно, если кидаешь человеку не на карту А-Банка. Можно написать скажем "Лёха, это тебе за такси" и т.д. Ранее вроде можно было только внутри банка писать такой комментарий. А теперь можно и на "внешсеть" - оно реально работает.
Sanyok77
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  #<1 ... 159160161162
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