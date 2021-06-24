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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:36
Sanyok77 написав:
А-Банк теперь при P2P-переводе успешно передаёт информацию из доп.поля, которую можно заполнить - это при переводе на карту другого банка.
Т.е. вы можете отправить деньги на другой банк и написать "Маргарита, с днём рождения!" . Я тестировал эту опцию с А-Банка на ПУМБ
и можно вот так на эту самую карту - каждый (или не каждый) день: "...с днём рождения!" .
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 лис, 2023 01:56
flysoulfly написав: Sanyok77 написав:
А-Банк теперь при P2P-переводе успешно передаёт информацию из доп.поля, которую можно заполнить - это при переводе на карту другого банка.
Т.е. вы можете отправить деньги на другой банк и написать "Маргарита, с днём рождения!" . Я тестировал эту опцию с А-Банка на ПУМБ
и можно вот так на эту самую карту - каждый (или не каждый) день: "...с днём рождения!" .
ПУМБу, например, стопудово должно понравиться
Это удобно, если кидаешь человеку не на карту А-Банка. Можно написать скажем "Лёха, это тебе за такси" и т.д. Ранее вроде можно было только внутри банка писать такой комментарий. А теперь можно и на "внешсеть" - оно реально работает.
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Sanyok77
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