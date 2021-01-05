и можно вот так на эту самую карту - каждый (или не каждый) день: "...с днём рождения!" .
ПУМБу, например, стопудово должно понравиться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:36
и можно вот так на эту самую карту - каждый (или не каждый) день: "...с днём рождения!" .
ПУМБу, например, стопудово должно понравиться
Додано: Сер 29 лис, 2023 01:56
Это удобно, если кидаешь человеку не на карту А-Банка. Можно написать скажем "Лёха, это тебе за такси" и т.д. Ранее вроде можно было только внутри банка писать такой комментарий. А теперь можно и на "внешсеть" - оно реально работает.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:32
Не стыдно такой курс по картам ставить на фоне конкурентов? ($37.65)
Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:21
Додано: Пон 04 гру, 2023 01:00
Re: А-Банк
Пройшло не багато часу, я спостерігав за рейтингом.
Закрив безкорисний Мед з лімітом 1к - рейтинг знизився до 438.
В кінці листопада погасив кредитні зобов'язання по розстрочкам і кредиткам, усюди я в пільговому періоді. Майже 50к погашення. Ще сьогодні оформив ОЧ в Комфі. А-банк давав 15 платежів, але він так і не повернув сцикливо зрізані ліміти (за це я забрав валютний депозит, а банк у відповідь... перестав забирати КЛ після внесення платежу). Тому моно на 10.
КР тепер 472. За все користування кредитами не бачив такої цифри. На сьогоднішній день 18 відкритих угод - 10 КК і 8 ОЧ.
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