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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

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А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:36

  Sanyok77 написав:А-Банк теперь при P2P-переводе успешно передаёт информацию из доп.поля, которую можно заполнить - это при переводе на карту другого банка.
Т.е. вы можете отправить деньги на другой банк и написать "Маргарита, с днём рождения!" . Я тестировал эту опцию с А-Банка на ПУМБ
и можно вот так на эту самую карту - каждый (или не каждый) день: "...с днём рождения!" .

ПУМБу, например, стопудово должно понравиться
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 01:56

  flysoulfly написав:
  Sanyok77 написав:А-Банк теперь при P2P-переводе успешно передаёт информацию из доп.поля, которую можно заполнить - это при переводе на карту другого банка.
Т.е. вы можете отправить деньги на другой банк и написать "Маргарита, с днём рождения!" . Я тестировал эту опцию с А-Банка на ПУМБ
и можно вот так на эту самую карту - каждый (или не каждый) день: "...с днём рождения!" .

ПУМБу, например, стопудово должно понравиться

Это удобно, если кидаешь человеку не на карту А-Банка. Можно написать скажем "Лёха, это тебе за такси" и т.д. Ранее вроде можно было только внутри банка писать такой комментарий. А теперь можно и на "внешсеть" - оно реально работает.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:32

Не стыдно такой курс по картам ставить на фоне конкурентов? ($37.65)
Ripple2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:21

  Ripple2 написав:Не стыдно такой курс по картам ставить на фоне конкурентов? ($37.65)

Має бути дешевше!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:00

Re: А-Банк

klug написав:
  2XL написав:Взагалі картки всіх банків в пільговому періоді, не боргів, ні прострочок.
Розстрочки погашаю, відкрито депозит після валютообміну на 50 тисяч.

Кредитний рейтинг який зараз?


Пройшло не багато часу, я спостерігав за рейтингом.
Закрив безкорисний Мед з лімітом 1к - рейтинг знизився до 438.
В кінці листопада погасив кредитні зобов'язання по розстрочкам і кредиткам, усюди я в пільговому періоді. Майже 50к погашення. Ще сьогодні оформив ОЧ в Комфі. А-банк давав 15 платежів, але він так і не повернув сцикливо зрізані ліміти (за це я забрав валютний депозит, а банк у відповідь... перестав забирати КЛ після внесення платежу). Тому моно на 10.
КР тепер 472. За все користування кредитами не бачив такої цифри. На сьогоднішній день 18 відкритих угод - 10 КК і 8 ОЧ.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:51

Банка продовжує пропрацьовувати схему зі стрижкою хом'яків на 30%.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:27

  klug написав:Банка продовжує пропрацьовувати схему зі стрижкою хом'яків на 30%.


Читал уже где-то плач попавших на 30%. Ну наших людей это не остановит(со мной то это не случится, я ж не такой).Это тема будет жить пока каждый хомяк на собственной шкуре не попадет и выводы не сделает.На ошибках других у нас моло кто учится.А предвидеть проблемы заранее на будущее так вообще никто не хочет....решил что это его не касается, значит так и есть )
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:49

Re: А-Банк

На счет 30% - это фигня - кредитные стараюсь только "держать" в банках, все остальное ОВГЗ или наличная валюта. Еще была крипта, но с нею на вы из-за качелей... вот биток покупал за 16тыс, продал его за 26тыс, сейчас он за 40тыс... иметь дела с битком вредно для здоровья!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:02

Re: А-Банк

Тоже самое.В подобных хитрожопых банках свои деньги не держу.
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