и можно вот так на эту самую карту - каждый (или не каждый) день: "...с днём рождения!" .
ПУМБу, например, стопудово должно понравиться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:36
и можно вот так на эту самую карту - каждый (или не каждый) день: "...с днём рождения!" .
ПУМБу, например, стопудово должно понравиться
Додано: Сер 29 лис, 2023 01:56
Это удобно, если кидаешь человеку не на карту А-Банка. Можно написать скажем "Лёха, это тебе за такси" и т.д. Ранее вроде можно было только внутри банка писать такой комментарий. А теперь можно и на "внешсеть" - оно реально работает.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:32
Не стыдно такой курс по картам ставить на фоне конкурентов? ($37.65)
Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:21
Додано: Пон 04 гру, 2023 01:00
Re: А-Банк
Пройшло не багато часу, я спостерігав за рейтингом.
Закрив безкорисний Мед з лімітом 1к - рейтинг знизився до 438.
В кінці листопада погасив кредитні зобов'язання по розстрочкам і кредиткам, усюди я в пільговому періоді. Майже 50к погашення. Ще сьогодні оформив ОЧ в Комфі. А-банк давав 15 платежів, але він так і не повернув сцикливо зрізані ліміти (за це я забрав валютний депозит, а банк у відповідь... перестав забирати КЛ після внесення платежу). Тому моно на 10.
КР тепер 472. За все користування кредитами не бачив такої цифри. На сьогоднішній день 18 відкритих угод - 10 КК і 8 ОЧ.
Додано: Сер 06 гру, 2023 21:51
Банка
Додано: Сер 06 гру, 2023 22:27
Читал уже где-то плач попавших на 30%. Ну наших людей это не остановит(со мной то это не случится, я ж не такой).Это тема будет жить пока каждый хомяк на собственной шкуре не попадет и выводы не сделает.На ошибках других у нас моло кто учится.А предвидеть проблемы заранее на будущее так вообще никто не хочет....решил что это его не касается, значит так и есть )
Додано: Сер 06 гру, 2023 22:49
Re: А-Банк
На счет 30% - это фигня - кредитные стараюсь только "держать" в банках, все остальное ОВГЗ или наличная валюта. Еще была крипта, но с нею на вы из-за качелей... вот биток покупал за 16тыс, продал его за 26тыс, сейчас он за 40тыс... иметь дела с битком вредно для здоровья!
Додано: Сер 06 гру, 2023 23:02
Re: А-Банк
Тоже самое.В подобных хитрожопых банках свои деньги не держу.
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