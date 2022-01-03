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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 01:08
ВР стриже банки заднім числом, а банки тим часом проявляють свій креатив
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adj
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