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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 01:08

Re: А-Банк

ВР стриже банки заднім числом, а банки тим часом проявляють свій креатив
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 09:16

  klug написав:
  посетитель написав:
  klug написав:Банка продовжує пропрацьовувати схему зі стрижкою хом'яків на 30%.


Читал уже где-то плач попавших на 30%. Ну наших людей это не остановит(со мной то это не случится, я ж не такой).Это тема будет жить пока каждый хомяк на собственной шкуре не попадет и выводы не сделает.На ошибках других у нас моло кто учится.А предвидеть проблемы заранее на будущее так вообще никто не хочет....решил что это его не касается, значит так и есть )

Можете поки потішити своє его власною далекоглядністю, але історія показує, що нові методи відносно чесної стрижки громадян, зазвичай розповсюджуються зі швидкістю лісової пожежі. От от вже, не змигнувши й оком, будемо обговорювати не які мудика два банки, а хто із 70-ти лояльніший і забирає лише 15%, а не 150% горщика.


Причем тут эго?То что я не хочу иметь дело с банком который может в любой момент отобрать часть моих денег это эго? Ок, значит эго.
Будет во всех значит уйду со всех.Остальные что хотят то пусть и делают.Мне то что.
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  #<1 ... 160161162163
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