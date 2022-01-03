klug написав:Банка продовжує пропрацьовувати схему зі стрижкою хом'яків на 30%.
Читал уже где-то плач попавших на 30%. Ну наших людей это не остановит(со мной то это не случится, я ж не такой).Это тема будет жить пока каждый хомяк на собственной шкуре не попадет и выводы не сделает.На ошибках других у нас моло кто учится.А предвидеть проблемы заранее на будущее так вообще никто не хочет....решил что это его не касается, значит так и есть )
Можете поки потішити своє его власною далекоглядністю, але історія показує, що нові методи відносно чесної стрижки громадян, зазвичай розповсюджуються зі швидкістю лісової пожежі. От от вже, не змигнувши й оком, будемо обговорювати не які мудика два банки, а хто із 70-ти лояльніший і забирає лише 15%, а не 150% горщика.
Причем тут эго?То что я не хочу иметь дело с банком который может в любой момент отобрать часть моих денег это эго? Ок, значит эго. Будет во всех значит уйду со всех.Остальные что хотят то пусть и делают.Мне то что.