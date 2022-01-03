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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 01:08

Re: А-Банк

ВР стриже банки заднім числом, а банки тим часом проявляють свій креатив
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 09:16

  klug написав:
  посетитель написав:
  klug написав:Банка продовжує пропрацьовувати схему зі стрижкою хом'яків на 30%.


Читал уже где-то плач попавших на 30%. Ну наших людей это не остановит(со мной то это не случится, я ж не такой).Это тема будет жить пока каждый хомяк на собственной шкуре не попадет и выводы не сделает.На ошибках других у нас моло кто учится.А предвидеть проблемы заранее на будущее так вообще никто не хочет....решил что это его не касается, значит так и есть )

Можете поки потішити своє его власною далекоглядністю, але історія показує, що нові методи відносно чесної стрижки громадян, зазвичай розповсюджуються зі швидкістю лісової пожежі. От от вже, не змигнувши й оком, будемо обговорювати не які мудика два банки, а хто із 70-ти лояльніший і забирає лише 15%, а не 150% горщика.


Причем тут эго?То что я не хочу иметь дело с банком который может в любой момент отобрать часть моих денег это эго? Ок, значит эго.
Будет во всех значит уйду со всех.Остальные что хотят то пусть и делают.Мне то что.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:02

  2XL написав:
klug написав:
  2XL написав:Взагалі картки всіх банків в пільговому періоді, не боргів, ні прострочок.
Розстрочки погашаю, відкрито депозит після валютообміну на 50 тисяч.

Кредитний рейтинг який зараз?


Пройшло не багато часу, я спостерігав за рейтингом.
Закрив безкорисний Мед з лімітом 1к - рейтинг знизився до 438..

Что у них за алгоритмы, интересно
Закрываешь бесполезную кредитную карту, по которой нет задолженности и рейтинг падает?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:12

  emeta написав:
  2XL написав:
klug написав:Кредитний рейтинг який зараз?


Пройшло не багато часу, я спостерігав за рейтингом.
Закрив безкорисний Мед з лімітом 1к - рейтинг знизився до 438..

Что у них за алгоритмы, интересно
Закрываешь бесполезную кредитную карту, по которой нет задолженности и рейтинг падает?

БКИ не может знать причину закрытия и кто инициатор. Поэтому такое действие может быть расценено в том числе как разрыв отношений с ненадежным клиентом по инициативе банка. Был лимит по карте не большой? И вдруг банк и его клиента лишил? Явно лучше перебдеть и понизить КР дабы другие банки тоже видели, что у клиента вероятны проблемы.
Кстати тот факт что закрытие произошло по инициативе клиента мало того что не известно БКИ - так еще и общеизвестно что большинстве случаев банки ужасно не любят когда снижение или обнуление лимита происходит не с их стороны а по желанию клиента. Так что с их логикой тут практически все нормально - закрыл карту по своей инициативе - получи минус в КР! ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:37

  посетитель написав:Тоже самое.В подобных хитрожопых банках свои деньги не держу.

это каких еще?
pritartem
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:53

  WallNutPen написав:
  emeta написав:
  2XL написав:Пройшло не багато часу, я спостерігав за рейтингом.
Закрив безкорисний Мед з лімітом 1к - рейтинг знизився до 438..

Что у них за алгоритмы, интересно
Закрываешь бесполезную кредитную карту, по которой нет задолженности и рейтинг падает?

БКИ не может знать причину закрытия и кто инициатор. Поэтому такое действие может быть расценено в том числе как разрыв отношений с ненадежным клиентом по инициативе банка. Был лимит по карте не большой? И вдруг банк и его клиента лишил? Явно лучше перебдеть и понизить КР дабы другие банки тоже видели, что у клиента вероятны проблемы.
Кстати тот факт что закрытие произошло по инициативе клиента мало того что не известно БКИ - так еще и общеизвестно что большинстве случаев банки ужасно не любят когда снижение или обнуление лимита происходит не с их стороны а по желанию клиента. Так что с их логикой тут практически все нормально - закрыл карту по своей инициативе - получи минус в КР! ;)

Насыпали зачем-то как раз по мёду 60К. Думал, что лучше закрыть карту, которой не пользуешься, чем будет висеть доп. нарузкой лимит
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:05

Re: А-Банк

Підкажіть, як довго обробляють заявку на видачу доларового депозита? Може бути день в день? Чи на конкретну дату якось можна?
Xusan
 
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