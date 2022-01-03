Додано: Чет 07 гру, 2023 11:12

emeta написав: 2XL написав: klug написав: Кредитний рейтинг який зараз?



Пройшло не багато часу, я спостерігав за рейтингом.

Закрив безкорисний Мед з лімітом 1к - рейтинг знизився до 438.. Пройшло не багато часу, я спостерігав за рейтингом.Закрив безкорисний Мед з лімітом 1к - рейтинг знизився до 438..

Что у них за алгоритмы, интересно

Закрываешь бесполезную кредитную карту, по которой нет задолженности и рейтинг падает? Что у них за алгоритмы, интересноЗакрываешь бесполезную кредитную карту, по которой нет задолженности и рейтинг падает?

БКИ не может знать причину закрытия и кто инициатор. Поэтому такое действие может быть расценено в том числе как разрыв отношений с ненадежным клиентом по инициативе банка. Был лимит по карте не большой? И вдруг банк и его клиента лишил? Явно лучше перебдеть и понизить КР дабы другие банки тоже видели, что у клиента вероятны проблемы.Кстати тот факт что закрытие произошло по инициативе клиента мало того что не известно БКИ - так еще и общеизвестно что большинстве случаев банки ужасно не любят когда снижение или обнуление лимита происходит не с их стороны а по желанию клиента. Так что с их логикой тут практически все нормально - закрыл карту по своей инициативе - получи минус в КР!