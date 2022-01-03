klug написав:Банка продовжує пропрацьовувати схему зі стрижкою хом'яків на 30%.
Читал уже где-то плач попавших на 30%. Ну наших людей это не остановит(со мной то это не случится, я ж не такой).Это тема будет жить пока каждый хомяк на собственной шкуре не попадет и выводы не сделает.На ошибках других у нас моло кто учится.А предвидеть проблемы заранее на будущее так вообще никто не хочет....решил что это его не касается, значит так и есть )
Можете поки потішити своє его власною далекоглядністю, але історія показує, що нові методи відносно чесної стрижки громадян, зазвичай розповсюджуються зі швидкістю лісової пожежі. От от вже, не змигнувши й оком, будемо обговорювати не які мудика два банки, а хто із 70-ти лояльніший і забирає лише 15%, а не 150% горщика.
Причем тут эго?То что я не хочу иметь дело с банком который может в любой момент отобрать часть моих денег это эго? Ок, значит эго. Будет во всех значит уйду со всех.Остальные что хотят то пусть и делают.Мне то что.
Пройшло не багато часу, я спостерігав за рейтингом. Закрив безкорисний Мед з лімітом 1к - рейтинг знизився до 438..
Что у них за алгоритмы, интересно Закрываешь бесполезную кредитную карту, по которой нет задолженности и рейтинг падает?
БКИ не может знать причину закрытия и кто инициатор. Поэтому такое действие может быть расценено в том числе как разрыв отношений с ненадежным клиентом по инициативе банка. Был лимит по карте не большой? И вдруг банк и его клиента лишил? Явно лучше перебдеть и понизить КР дабы другие банки тоже видели, что у клиента вероятны проблемы. Кстати тот факт что закрытие произошло по инициативе клиента мало того что не известно БКИ - так еще и общеизвестно что большинстве случаев банки ужасно не любят когда снижение или обнуление лимита происходит не с их стороны а по желанию клиента. Так что с их логикой тут практически все нормально - закрыл карту по своей инициативе - получи минус в КР!
2XL написав:Пройшло не багато часу, я спостерігав за рейтингом. Закрив безкорисний Мед з лімітом 1к - рейтинг знизився до 438..
Что у них за алгоритмы, интересно Закрываешь бесполезную кредитную карту, по которой нет задолженности и рейтинг падает?
БКИ не может знать причину закрытия и кто инициатор. Поэтому такое действие может быть расценено в том числе как разрыв отношений с ненадежным клиентом по инициативе банка. Был лимит по карте не большой? И вдруг банк и его клиента лишил? Явно лучше перебдеть и понизить КР дабы другие банки тоже видели, что у клиента вероятны проблемы. Кстати тот факт что закрытие произошло по инициативе клиента мало того что не известно БКИ - так еще и общеизвестно что большинстве случаев банки ужасно не любят когда снижение или обнуление лимита происходит не с их стороны а по желанию клиента. Так что с их логикой тут практически все нормально - закрыл карту по своей инициативе - получи минус в КР!
Насыпали зачем-то как раз по мёду 60К. Думал, что лучше закрыть карту, которой не пользуешься, чем будет висеть доп. нарузкой лимит