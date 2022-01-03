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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 16:18
Hemi
Зрозуміло, дякую.
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Xusan
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Додано: Чет 07 гру, 2023 16:54
Xusan написав:Hemi
Зрозуміло, дякую.
Для прикладу, в акцент на депозиті 9800 уо, на картці 330 , замовити не дає більше 330. В моно написав заздалегідь,запланував в іншому місті зняти готівку ,хоча на рахунках нулі , все роблять. Ось таки діла
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 16:56
Епіцентр
На вигоду 5% нараховує тільки в онлайн,чи на касі в магазині теж можна отримати знижку? Тільки по фактичному використання хоча б по листопаду цьогоріч
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sens
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Додано: Чет 07 гру, 2023 17:06
sens написав:
Епіцентр
На вигоду 5% нараховує тільки в онлайн,чи на касі в магазині теж можна отримати знижку? Тільки по фактичному використання хоча б по листопаду цьогоріч
Онлайн заказ на точку выдаче в маркете
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emeta
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