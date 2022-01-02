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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 161162163164

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А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:18

Hemi
Зрозуміло, дякую.
Xusan
 
Повідомлень: 9
З нами з: 29.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:54

  Xusan написав:Hemi
Зрозуміло, дякую.

Для прикладу, в акцент на депозиті 9800 уо, на картці 330 , замовити не дає більше 330. В моно написав заздалегідь,запланував в іншому місті зняти готівку ,хоча на рахунках нулі , все роблять. Ось таки діла
sens
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Повідомлень: 15081
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 819 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:56

Епіцентр
На вигоду 5% нараховує тільки в онлайн,чи на касі в магазині теж можна отримати знижку? Тільки по фактичному використання хоча б по листопаду цьогоріч
sens
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Повідомлень: 15081
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 819 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 17:06

  sens написав:Епіцентр
На вигоду 5% нараховує тільки в онлайн,чи на касі в магазині теж можна отримати знижку? Тільки по фактичному використання хоча б по листопаду цьогоріч


Онлайн заказ на точку выдаче в маркете
emeta
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Повідомлень: 2749
З нами з: 19.03.09
Подякував: 135 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:03

sens там тільки одна умова, продавець повинен бути сам епіцентр.
Заходьте на сайт, робіть пошук по продавцю - приймайте рішення.
Goodman
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Повідомлень: 6241
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 559 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:59

sens
Буду знати, дякую.
Xusan
 
Повідомлень: 9
З нами з: 29.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:10

Re: А-Банк

Подскажите пожалуйста,по реквизитам если на этот банк отправлять,есть ли какое то ограничение в сумме и есть ли какая комиссия?
С сенсе,с привата
Анюта
 
Повідомлень: 151
З нами з: 25.06.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:19

  Анюта написав:Подскажите пожалуйста,по реквизитам если на этот банк отправлять,есть ли какое то ограничение в сумме и есть ли какая комиссия?
С сенсе,с привата

Сам Шапито зачисляет СЭП (по реквизитам ИБАН) без комисс. У меня личный рекорд 100К
У Привата будет своя комисс на отправку (0.5%, мин 5, макс 100грн )
У Сенса -- СЕПы нашару выходят
Amethyst
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Повідомлень: 4840
З нами з: 05.05.21
Подякував: 365 раз.
Подякували: 897 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 14:50

Amethyst спасибо вам большое,буду пробовать,главное чтоб не застряли где-то
Анюта
 
Повідомлень: 151
З нами з: 25.06.16
Подякував: 26 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 21:52

Re: А-Банк

Який курс злотого для зеленої?
Investor_K
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Повідомлень: 9350
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
 
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