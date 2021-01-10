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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 гру, 2023 22:16
Подскажите, без наличия карты можно пополнить ее в отделении (владельцу карты)?
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ishvara
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Додано: Суб 16 гру, 2023 22:38
ishvara написав:
Подскажите, без наличия карты можно пополнить ее в отделении (владельцу карты)?
Через менеджера можливо поповнити, також зняти без наявності карти.
Якщо менеджер не занудний, а особисті дані нещодавно оновлено, навіть паспорт непотрібен
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novichok
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Додано: Вів 19 гру, 2023 00:36
novichok написав: ishvara написав:
Подскажите, без наличия карты можно пополнить ее в отделении (владельцу карты)?
Через менеджера можливо поповнити, також зняти без наявності карти.
Якщо менеджер не занудний, а особисті дані нещодавно оновлено, навіть паспорт непотрібен
Достаточно подойти в кассу и назвать номер пополняемой карты.
Менеджер и паспорт не нужны
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mustbe
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