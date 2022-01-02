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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 22:16

Re: А-Банк

Подскажите, без наличия карты можно пополнить ее в отделении (владельцу карты)?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 22:38

  ishvara написав:Подскажите, без наличия карты можно пополнить ее в отделении (владельцу карты)?

Через менеджера можливо поповнити, також зняти без наявності карти.
Якщо менеджер не занудний, а особисті дані нещодавно оновлено, навіть паспорт непотрібен
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:36

  novichok написав:
  ishvara написав:Подскажите, без наличия карты можно пополнить ее в отделении (владельцу карты)?

Через менеджера можливо поповнити, також зняти без наявності карти.
Якщо менеджер не занудний, а особисті дані нещодавно оновлено, навіть паспорт непотрібен

Достаточно подойти в кассу и назвать номер пополняемой карты.
Менеджер и паспорт не нужны
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:07

Re: А-Банк

Чи є в цієї банки кеш ін банкомати в Києві?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:31

  ukr0014959 написав:Чи є в цієї банки кеш ін банкомати в Києві?

City термінал.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 22:37

Re: А-Банк

У кого сегодня должен списаться плановый платёж по рассрочке, то следует перепроверить корректность списания. Наблюдается массовый сбой и платёж списывается два раза.
Howl
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