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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 гру, 2023 22:16
Подскажите, без наличия карты можно пополнить ее в отделении (владельцу карты)?
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ishvara
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Додано: Суб 16 гру, 2023 22:38
ishvara написав:
Подскажите, без наличия карты можно пополнить ее в отделении (владельцу карты)?
Через менеджера можливо поповнити, також зняти без наявності карти.
Якщо менеджер не занудний, а особисті дані нещодавно оновлено, навіть паспорт непотрібен
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novichok
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Додано: Вів 19 гру, 2023 00:36
novichok написав: ishvara написав:
Подскажите, без наличия карты можно пополнить ее в отделении (владельцу карты)?
Через менеджера можливо поповнити, також зняти без наявності карти.
Якщо менеджер не занудний, а особисті дані нещодавно оновлено, навіть паспорт непотрібен
Достаточно подойти в кассу и назвать номер пополняемой карты.
Менеджер и паспорт не нужны
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mustbe
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Додано: Нед 31 гру, 2023 10:07
Чи є в цієї банки кеш ін банкомати в Києві?
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ukr0014959
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Додано: Нед 31 гру, 2023 10:31
ukr0014959 написав:
Чи є в цієї банки кеш ін банкомати в Києві?
City термінал.
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Investor_K
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Додано: Пон 01 січ, 2024 22:37
У кого сегодня должен списаться плановый платёж по рассрочке, то следует перепроверить корректность списания. Наблюдается массовый сбой и платёж списывается два раза.
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Howl
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Додано: Суб 06 січ, 2024 21:23
Шановні, якщо у когось нещодавно були повернення коштів в гривні, оплачених на закордонних інтернет сайтах в $, не підкажете за яким курсом відбувалося повернення (37,9)?
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JanIs
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Додано: Суб 06 січ, 2024 21:33
JanIs, начебто всі розрахунки з міжнародною платіжною системою ідуть через євро.
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Howl
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Додано: Суб 06 січ, 2024 21:57
Howl , тобто цілком можливо,через подвійну конвертацію фактичний курс буде ще менше?
Може хтось таки мав повернення нещодавно і відповість.
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JanIs
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:07
Добрый день. Как изменить пароль входа в приложение?
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tina
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