RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:46

  JanIs написав:Шановні, якщо у когось нещодавно були повернення коштів в гривні, оплачених на закордонних інтернет сайтах в $, не підкажете за яким курсом відбувалося повернення (37,9)?

Сегодня был возврат - пару баксов на Алике через диспут вернул. Зашло по сегодняшнему курсу (37.7). Платил картой VISA в USD, еще в ноябре по курсу 37,31.
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 269
З нами з: 11.07.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 163164165166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 107, 108, 109
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1085 393361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 13:07
sens
Агропросперіс Банк 1 ... 12, 13, 14
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
133 65032
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 09:55
sens
Банк Глобус 1 ... 104, 105, 106
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1055 566784
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 00:50
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.