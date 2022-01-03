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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:46
JanIs написав:
Шановні, якщо у когось нещодавно були повернення коштів в гривні, оплачених на закордонних інтернет сайтах в $, не підкажете за яким курсом відбувалося повернення (37,9)?
Сегодня был возврат - пару баксов на Алике через диспут вернул. Зашло по сегодняшнему курсу (37.7). Платил картой VISA в USD, еще в ноябре по курсу 37,31.
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Monk23
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