А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:46
JanIs написав:
Шановні, якщо у когось нещодавно були повернення коштів в гривні, оплачених на закордонних інтернет сайтах в $, не підкажете за яким курсом відбувалося повернення (37,9)?
Сегодня был возврат - пару баксов на Алике через диспут вернул. Зашло по сегодняшнему курсу (37.7). Платил картой VISA в USD, еще в ноябре по курсу 37,31.
Monk23
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:42
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Assistant_Portal
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Додано: Пон 22 січ, 2024 18:15
Найбільша мережа аптек України "Подорожник" розпочала співпрацю з лідером продуктового ритейлу – мережею супермаркетів АТБ. Завдяки цьому покупці двох провідних мереж можуть скористатися вигідною пропозицією.
Клієнти супермаркету, в яких є картка АТБ, отримують 5% знижки на покупки в аптеках "Подорожник" по всій Україні. Знижка діє при кожній покупці в аптеці з 15.01.2024р. до 05.06.2024р.
https://podorozhnyk.ua/clients/5percent ... tkoyu-atb/
Розраховувався - кешбек 0.
Ой+
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Додано: Пон 22 січ, 2024 19:57
Ой+ написав:
Розраховувався - кешбек 0.
То ж про знижку, а не кешбек
Sungsam
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Додано: Пон 22 січ, 2024 20:14
Sungsam Знижки також не було, як і скажімо якихось додаткових балів "подорожника". Товар замовляв через чат-бот подорожника. Категорія вискочила "краса і здоров'я".
Ой+
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Додано: Пон 22 січ, 2024 20:53
Ой+ написав: Sungsam
Знижки також не було, як і скажімо якихось додаткових балів "подорожника". Товар замовляв через чат-бот подорожника. Категорія вискочила "краса і здоров'я".
Є умова що покупка має бути в аптеці, а не через замовлення :
Знижка розповсюджується на весь асортимент мережі аптек Подорожник при розрахунку Карткою АТБ. (Знижка не діє на онлайн замовлення та з 21:00 до 08:00).
vovabelokon99
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Додано: Пон 22 січ, 2024 21:24
vovabelokon99
На сайті атб знайшов тепер подібну умову, а сайт подорожника, де я власне і добачив цю інфу, про це скромно змовчав
Ну на майбутнє користувачам може згодиться.
Ой+
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