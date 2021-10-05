RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:46

  JanIs написав:Шановні, якщо у когось нещодавно були повернення коштів в гривні, оплачених на закордонних інтернет сайтах в $, не підкажете за яким курсом відбувалося повернення (37,9)?

Сегодня был возврат - пару баксов на Алике через диспут вернул. Зашло по сегодняшнему курсу (37.7). Платил картой VISA в USD, еще в ноябре по курсу 37,31.
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 270
З нами з: 11.07.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:42

Зігрівайтеся подарунками від Абанку та Mastercard

Розраховуйтеся карткою Mastercard від Абанку через Google/Apple Pay на суму від 300 грн. і вигравайте круті подарунки щотижня!

Акція триває з 15 січня до 15 лютого 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zihrivaytesy ... mastercard
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2843
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:15

Re: А-Банк

Найбільша мережа аптек України "Подорожник" розпочала співпрацю з лідером продуктового ритейлу – мережею супермаркетів АТБ. Завдяки цьому покупці двох провідних мереж можуть скористатися вигідною пропозицією.
Клієнти супермаркету, в яких є картка АТБ, отримують 5% знижки на покупки в аптеках "Подорожник" по всій Україні. Знижка діє при кожній покупці в аптеці з 15.01.2024р. до 05.06.2024р. https://podorozhnyk.ua/clients/5percent ... tkoyu-atb/

Розраховувався - кешбек 0.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6431
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:57

Re: А-Банк

  Ой+ написав:Розраховувався - кешбек 0.

То ж про знижку, а не кешбек
Sungsam
 
Повідомлень: 183
З нами з: 05.10.11
Подякував: 48 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:14

Sungsam Знижки також не було, як і скажімо якихось додаткових балів "подорожника". Товар замовляв через чат-бот подорожника. Категорія вискочила "краса і здоров'я".
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6431
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:53

  Ой+ написав:Sungsam Знижки також не було, як і скажімо якихось додаткових балів "подорожника". Товар замовляв через чат-бот подорожника. Категорія вискочила "краса і здоров'я".

Є умова що покупка має бути в аптеці, а не через замовлення :
Знижка розповсюджується на весь асортимент мережі аптек Подорожник при розрахунку Карткою АТБ. (Знижка не діє на онлайн замовлення та з 21:00 до 08:00).
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 05.01.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:24

vovabelokon99 На сайті атб знайшов тепер подібну умову, а сайт подорожника, де я власне і добачив цю інфу, про це скромно змовчав :mrgreen:
Ну на майбутнє користувачам може згодиться.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6431
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 163164165166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 135, 136, 137
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1362 922580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 12:08
Ромасик
Агропросперіс Банк 1 ... 12, 13, 14
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
134 65538
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 11:57
sens
Перший Iнвестицiйний Банк 1, 2
IMPRINTER » Пон 11 жов, 2021 02:40
14 5465
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 08:51
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1657)
22.01.2024 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.