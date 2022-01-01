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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:46

  JanIs написав:Шановні, якщо у когось нещодавно були повернення коштів в гривні, оплачених на закордонних інтернет сайтах в $, не підкажете за яким курсом відбувалося повернення (37,9)?

Сегодня был возврат - пару баксов на Алике через диспут вернул. Зашло по сегодняшнему курсу (37.7). Платил картой VISA в USD, еще в ноябре по курсу 37,31.
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 13:42

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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:15

Re: А-Банк

Найбільша мережа аптек України "Подорожник" розпочала співпрацю з лідером продуктового ритейлу – мережею супермаркетів АТБ. Завдяки цьому покупці двох провідних мереж можуть скористатися вигідною пропозицією.
Клієнти супермаркету, в яких є картка АТБ, отримують 5% знижки на покупки в аптеках "Подорожник" по всій Україні. Знижка діє при кожній покупці в аптеці з 15.01.2024р. до 05.06.2024р. https://podorozhnyk.ua/clients/5percent ... tkoyu-atb/

Розраховувався - кешбек 0.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 18:57

Re: А-Банк

  Ой+ написав:Розраховувався - кешбек 0.

То ж про знижку, а не кешбек
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:14

Sungsam Знижки також не було, як і скажімо якихось додаткових балів "подорожника". Товар замовляв через чат-бот подорожника. Категорія вискочила "краса і здоров'я".
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 19:53

  Ой+ написав:Sungsam Знижки також не було, як і скажімо якихось додаткових балів "подорожника". Товар замовляв через чат-бот подорожника. Категорія вискочила "краса і здоров'я".

Є умова що покупка має бути в аптеці, а не через замовлення :
Знижка розповсюджується на весь асортимент мережі аптек Подорожник при розрахунку Карткою АТБ. (Знижка не діє на онлайн замовлення та з 21:00 до 08:00).
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 20:24

vovabelokon99 На сайті атб знайшов тепер подібну умову, а сайт подорожника, де я власне і добачив цю інфу, про це скромно змовчав :mrgreen:
Ну на майбутнє користувачам може згодиться.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:02

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Здійсніть переказ у USD/EUR з валютної картки від Абанку на картку Visa закордонного банку в USD/EUR та отримайте шанс виграти iPhone 15 Pro!

Акція триває з 1 лютого по 31 березня 2024 року.

Деталі: https://news.finance.ua/ua/perekazy-vid ... vyhravayte
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