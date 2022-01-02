Сегодня был возврат - пару баксов на Алике через диспут вернул. Зашло по сегодняшнему курсу (37.7). Платил картой VISA в USD, еще в ноябре по курсу 37,31.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:46
Сегодня был возврат - пару баксов на Алике через диспут вернул. Зашло по сегодняшнему курсу (37.7). Платил картой VISA в USD, еще в ноябре по курсу 37,31.
Додано: Вів 16 січ, 2024 13:42
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Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zihrivaytesy ... mastercard
Додано: Пон 22 січ, 2024 17:15
Re: А-Банк
Розраховувався - кешбек 0.
Додано: Пон 22 січ, 2024 18:57
Re: А-Банк
Додано: Пон 22 січ, 2024 19:14
Sungsam Знижки також не було, як і скажімо якихось додаткових балів "подорожника". Товар замовляв через чат-бот подорожника. Категорія вискочила "краса і здоров'я".
Додано: Пон 22 січ, 2024 19:53
Є умова що покупка має бути в аптеці, а не через замовлення :
Додано: Пон 22 січ, 2024 20:24
vovabelokon99 На сайті атб знайшов тепер подібну умову, а сайт подорожника, де я власне і добачив цю інфу, про це скромно змовчав
Ну на майбутнє користувачам може згодиться.
Додано: Чет 01 лют, 2024 23:02
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Деталі: https://news.finance.ua/ua/perekazy-vid ... vyhravayte
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:22
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