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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

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А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 12:22

Re: А-Банк

логан1919, толкать без %, тянуть с %. В добавок есть ограничения по сумме бесплатной мзды.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:49

  логан1919 написав:Подскажите сейчас выход с жовтой и Уни голд через р2р с комисом? Спасибо.

Толкать из А24 без комиса до 100 т/мес, плюс можно СЭПнуть без комиса 20 т/мес. Тянуть сторонним сервисом без комиса только целевые средства (выплаты депозитов), остальное с комисом.
Julio
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:40

Re: А-Банк

Хотів відкрити конвертаційний депозит, думав СЕПом переказати сюди 200 тис. грн. і онлайн відкрити. Почав з відкриття жовтої картки, отримав на пошту тарифи де серед лімітів написано 'Покупка валюти на вклад На клієнта * враховуються операції по всіх поточних рахунках клієнта- 100 тис. грн на місяць.

Передзвонив на гарячу лінію, дівчина була дуже далекою, сказала що мабуть краще зверніться з готівкою у відділення.

Написав в ТГ канал на гараячу лінію- відповіли що поточний ліміт для валютообміну складає 50 тис. грн. :roll:

Вирішив відкрити в Пумбі.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:43

  andriy_z написав:Вирішив відкрити в Пумбі.

Це якийсь тур неадекватами?

P.S. ні на сайті, ні у застосунку не знайшов такого рядка, як Ви цитуєте. У меню "Купити валюту на вклад" світить поточний ліміт 5260$.
klug
 
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