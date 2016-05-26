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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2024 12:22
Re: А-Банк
логан1919, толкать без %, тянуть с %. В добавок есть ограничения по сумме бесплатной мзды.
Додано: Вів 06 лют, 2024 21:49
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:40
Re: А-Банк
Хотів відкрити конвертаційний депозит, думав СЕПом переказати сюди 200 тис. грн. і онлайн відкрити. Почав з відкриття жовтої картки, отримав на пошту тарифи де серед лімітів написано 'Покупка валюти на вклад На клієнта * враховуються операції по всіх поточних рахунках клієнта- 100 тис. грн на місяць.
Передзвонив на гарячу лінію, дівчина була дуже далекою, сказала що мабуть краще зверніться з готівкою у відділення.
Написав в ТГ канал на гараячу лінію- відповіли що поточний ліміт для валютообміну складає 50 тис. грн.
Вирішив відкрити в Пумбі.
Додано: Чет 08 лют, 2024 14:43
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:46
klug, після відкриття Жовтої картки на пошту приходить документ.pdf, в додатку1 є ось цей зацитований ліміт:
Додано: Чет 08 лют, 2024 20:18
Re: А-Банк
andriy_z, скоріше за все, забули оновити документ... Як варіант, спробуйте звернутися до фахівців банку через facebook.
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