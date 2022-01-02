Толкать из А24 без комиса до 100 т/мес, плюс можно СЭПнуть без комиса 20 т/мес. Тянуть сторонним сервисом без комиса только целевые средства (выплаты депозитов), остальное с комисом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лют, 2024 21:49
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:40
Re: А-Банк
Хотів відкрити конвертаційний депозит, думав СЕПом переказати сюди 200 тис. грн. і онлайн відкрити. Почав з відкриття жовтої картки, отримав на пошту тарифи де серед лімітів написано 'Покупка валюти на вклад На клієнта * враховуються операції по всіх поточних рахунках клієнта- 100 тис. грн на місяць.
Передзвонив на гарячу лінію, дівчина була дуже далекою, сказала що мабуть краще зверніться з готівкою у відділення.
Написав в ТГ канал на гараячу лінію- відповіли що поточний ліміт для валютообміну складає 50 тис. грн.
Вирішив відкрити в Пумбі.
Додано: Чет 08 лют, 2024 14:43
Додано: Чет 08 лют, 2024 19:46
klug, після відкриття Жовтої картки на пошту приходить документ.pdf, в додатку1 є ось цей зацитований ліміт:
Додано: Чет 08 лют, 2024 20:18
Re: А-Банк
andriy_z, скоріше за все, забули оновити документ... Як варіант, спробуйте звернутися до фахівців банку через facebook.
Додано: Суб 10 лют, 2024 11:00
КЛ 5к від початку ПМВ, періодично та безрезультатно шлю запити на збільшення. Зараз знову залишилося 17 грн до дна, на черговий запит банк прислав поради, як поповнити картку. Клоуни. Клієнт купу років, кредитний рейтинг 556, але банка його навіть не запитує, від ЛБЗ далеко, до ПМВ був ліміт 50к. Тут читаю, що іншим вони постійно "підло" доливають, що ви з ним робите, щоб стимулювати таку щедрість, виносите валюту?
Додано: Суб 10 лют, 2024 11:10
Re: А-Банк
Думаю, тих, кому не підливають, ще більше. Напевно, банк сам вирішує, кому наливати, а кому ні, і якісь рухи з боку клієнта особливої ролі не відіграють.
Мені у травні минулого року самі налили, а за пару місяців самі забрали (фактично в той період користувався лише в АТБ). Потім 2-3 рази просив, але відмовляли, навіть не дивлячись на кредитну історію. Більше не прошу, не бачу сенсу.
Додано: Суб 10 лют, 2024 11:26
Re: А-Банк
У мене і дружини десь з середини 22го було по 5 тищ, у обох кредрейтинг у УБКІ був типу 415, але в мене в ПВБКИ є запис про прострочений борг Михи від Діджеїв... І от дружині потихеньку доливали КЛ і сьогодні він 55К, і вона карткою так і не користується з 22го року.
А у мене все тихо було десь до жовтня 23го і я, бачачи отаку несправедливість разів 3 спробував підвищити і собі КЛ... І от коли на все це забив десь у жовтні 23го мені зразу влепили 60К, а через міс ще +20К. І шо з цим робити? Я витрачаю десь 1К/міс в АТБ.
Рейтинг зараз 414.
Я виграв суди у Діджеїв, але ПВБКІ поки не зніс запис про Міху...Отак і живем
Додано: Суб 10 лют, 2024 11:32
Re: А-Банк
Рекомендували платити комуналку, правда тицьнув і за доставку газу, а там не обновились ще в січні дані з поставщика облгазу на Нафтогаз і тепер маю мороку як повернути. А так КЛ подоливали до 90 тис. Синові студентові Абанк перший дав КЛ і після невеликих трат підняв його.
Додано: Суб 10 лют, 2024 11:35
так само маю 5К, стрий клієнт абанки, було раніше багато депозитів, великих і жирних, зараз два чисто символічних на різні строки, грн,
час від часу пропонують в додатку більший КЛ, відмовляюсь, доста 5К для АТБ ))
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