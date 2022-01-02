RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:49

  логан1919 написав:Подскажите сейчас выход с жовтой и Уни голд через р2р с комисом? Спасибо.

Толкать из А24 без комиса до 100 т/мес, плюс можно СЭПнуть без комиса 20 т/мес. Тянуть сторонним сервисом без комиса только целевые средства (выплаты депозитов), остальное с комисом.
Julio
 
Повідомлень: 314
З нами з: 12.10.16
Подякував: 15 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:40

Re: А-Банк

Хотів відкрити конвертаційний депозит, думав СЕПом переказати сюди 200 тис. грн. і онлайн відкрити. Почав з відкриття жовтої картки, отримав на пошту тарифи де серед лімітів написано 'Покупка валюти на вклад На клієнта * враховуються операції по всіх поточних рахунках клієнта- 100 тис. грн на місяць.

Передзвонив на гарячу лінію, дівчина була дуже далекою, сказала що мабуть краще зверніться з готівкою у відділення.

Написав в ТГ канал на гараячу лінію- відповіли що поточний ліміт для валютообміну складає 50 тис. грн. :roll:

Вирішив відкрити в Пумбі.
andriy_z
 
Повідомлень: 99
З нами з: 05.03.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:43

  andriy_z написав:Вирішив відкрити в Пумбі.

Це якийсь тур неадекватами?

P.S. ні на сайті, ні у застосунку не знайшов такого рядка, як Ви цитуєте. У меню "Купити валюту на вклад" світить поточний ліміт 5260$.
klug
 
Повідомлень: 8361
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 19:46

klug, після відкриття Жовтої картки на пошту приходить документ.pdf, в додатку1 є ось цей зацитований ліміт:
Зображення
andriy_z
 
Повідомлень: 99
З нами з: 05.03.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:18

Re: А-Банк

andriy_z, скоріше за все, забули оновити документ... Як варіант, спробуйте звернутися до фахівців банку через facebook.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5810
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:00

КЛ 5к від початку ПМВ, періодично та безрезультатно шлю запити на збільшення. Зараз знову залишилося 17 грн до дна, на черговий запит банк прислав поради, як поповнити картку. Клоуни. Клієнт купу років, кредитний рейтинг 556, але банка його навіть не запитує, від ЛБЗ далеко, до ПМВ був ліміт 50к. Тут читаю, що іншим вони постійно "підло" доливають, що ви з ним робите, щоб стимулювати таку щедрість, виносите валюту?
klug
 
Повідомлень: 8361
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:10

Re: А-Банк

  klug написав:Тут читаю, що іншим вони постійно "підло" доливають, що ви з ним робите, щоб стимулювати таку щедрість, виносите валюту?

Думаю, тих, кому не підливають, ще більше. Напевно, банк сам вирішує, кому наливати, а кому ні, і якісь рухи з боку клієнта особливої ролі не відіграють.
Мені у травні минулого року самі налили, а за пару місяців самі забрали (фактично в той період користувався лише в АТБ). Потім 2-3 рази просив, але відмовляли, навіть не дивлячись на кредитну історію. Більше не прошу, не бачу сенсу.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3898
З нами з: 31.07.19
Подякував: 110 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:26

Re: А-Банк

  klug написав:іншим вони постійно "підло" доливають, що ви з ним робите
У мене і дружини десь з середини 22го було по 5 тищ, у обох кредрейтинг у УБКІ був типу 415, але в мене в ПВБКИ є запис про прострочений борг Михи від Діджеїв... І от дружині потихеньку доливали КЛ і сьогодні він 55К, і вона карткою так і не користується з 22го року.
А у мене все тихо було десь до жовтня 23го і я, бачачи отаку несправедливість разів 3 спробував підвищити і собі КЛ... І от коли на все це забив десь у жовтні 23го мені зразу влепили 60К, а через міс ще +20К. І шо з цим робити? Я витрачаю десь 1К/міс в АТБ.
Рейтинг зараз 414.
Я виграв суди у Діджеїв, але ПВБКІ поки не зніс запис про Міху...Отак і живем :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 05.05.21
Подякував: 385 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:32

Re: А-Банк

  klug написав:Тут читаю, що іншим вони постійно "підло" доливають, що ви з ним робите, щоб стимулювати таку щедрість, виносите валюту?

Рекомендували платити комуналку, правда тицьнув і за доставку газу, а там не обновились ще в січні дані з поставщика облгазу на Нафтогаз і тепер маю мороку як повернути. А так КЛ подоливали до 90 тис. Синові студентові Абанк перший дав КЛ і після невеликих трат підняв його.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6470
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:35

  klug написав:КЛ 5к від початку ПМВ, періодично та безрезультатно шлю запити на збільшення. Зараз знову залишилося 17 грн до дна, на черговий запит банк прислав поради, як поповнити картку. Клоуни. Клієнт купу років, кредитний рейтинг 556, але банка його навіть не запитує, від ЛБЗ далеко, до ПМВ був ліміт 50к. Тут читаю, що іншим вони постійно "підло" доливають, що ви з ним робите, щоб стимулювати таку щедрість, виносите валюту?


так само маю 5К, стрий клієнт абанки, було раніше багато депозитів, великих і жирних, зараз два чисто символічних на різні строки, грн,
час від часу пропонують в додатку більший КЛ, відмовляюсь, доста 5К для АТБ ))
greenozon
 
Повідомлень: 15977
З нами з: 01.06.14
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 164165166167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, SHURICK76 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 24, 25, 26
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
255 137754
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2024 11:38
greenozon
Райффайзен Банк 1 ... 140, 141, 142
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
1418 936618
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2024 09:42
sens
Банк Український Капітал 1 ... 12, 13, 14
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
135 111066
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2024 09:40
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4912)
10.02.2024 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.